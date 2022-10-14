Три спалахи класу С та один спалах класу М1,54: чи очікуються магнітні бурі 14 жовтня

Найближча сильна геомагнітна буря очікується приблизно за тиждень

Незважаючи на те, що фахівці прогнозують на сьогодні, 14 жовтня, магнітну бурю середньої сили, ситуація в цілому залишатиметься спокійною.

Про це пише "Метеопрог".

Багато в чому завдяки тому, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні (на Сонці спостерігалися незначні три спалахи класу С та один спалах класу М1,54).

"Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле буде спокійним. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з ймовірністю спалахів класу M та невеликою ймовірністю спалаху класу X ", — сказано в повідомленні.

Сонячна активність на 14 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 21.

Загалом сприятливою ситуація залишатиметься протягом ще трьох днів.

Геомагнітна ситуація на три дні

Найближча сильна магнітна буря очікується 20 жовтня. Її сила становитиме 4 бали. У цей день можливе незначне погіршення самопочуття: біль голови, слабкість. Може знизитися увага та працездатність, з’явитися сонливість. Тому фахівці радять цього дня не перенапружуватися, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.

Найближча магнітна буря

Нагадаємо, що найсильніші геомагнітні коливання прогнозуються на кінець листопада.