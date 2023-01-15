Новая терапия понизила средний уровень сахара в крови участников эксперимента на 36% по сравнению с инъекциями гормона

Диабет – одно из самых распространенных заболеваний не только в Украине, но и во всем мире.

По статистике ВОЗ, примерно 463 миллиона человек сегодня страдают от диабета первого и второго типа.

Развитие диабета первого и второго типов приводит не только к нарушению метаболизма сахаров в организме человека, но и вызывает сбои в работе организма. В частности, люди с диабетом первого и второго типа часто страдают от незаживающих ран, ослабленного иммунитета, а также инфекций мочевыводящей системы.

Первая форма возникает в результате аутоиммунных заболеваний, а вторая — из-за хронически высокого уровня сахара в крови. Ученые уже несколько десятилетий исследуют возможные факторы, способствующие развитию этих болезней.

Одним из ключевых факторов риска такого рода считается лишний вес. Набор лишних килограммов часто сопровождается резким увеличением уровня сахара и инсулина в крови, что во многих случаях приводит к быстрому истощению поджелудочной железы и развитию диабета второго типа.

Возможно, облегчить участь всех страдающих от диабета людей сможет искусственная поджелудочная железа, которая сможет стабилизировать уровень инсулина и сахара в организме.

Такая железа была создана в Великобритании, а недавно появились результаты ее испытания на 26 добровольцах с тяжелымих формами диабета второго типа. Они были вынуждены принимать инсулин по несколько раз в день.

Ученые имплантировали устройства в тело участников эксперимента и проследили за изменением уровня сахара на протяжении восьми недель. Аналогичные замеры исследователи провели и для стандартной инсулиновой терапии.

Результаты исследования опубликованы в издании Nature Medecine.

Наблюдения показали, что искусственный орган хорошо справился с возложенной на него задачей. У добровольцев наблюдался нормальный уровень сахара на протяжении 66% времени, чего участникам эксперимента удавалось достичь при самостоятельном введении инсулина в организм. Новая терапия понизила средний уровень сахара в крови участников эксперимента на 36% по сравнению с инъекциями гормона.

Кроме того, новая система не только непрерывно наблюдала за изменениями в концентрации сахара в организме больных, но и прогнозировала количество инсулина, которое нужно ввести при резких всплесках в концентрации глюкозы. В отличие от аналогов этот прибор работает в полностью автоматическом режиме.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время ученые планируют провести более масштабные испытания с участием большего числа добровольцев. Их успешное завершение откроет дорогу для массового клинического применения технологии.

Напомним, ранее известный астролог рассказал, что поджелудочная железа явно бы не помешала кремлевскому диктатору путину, но есть надежда, что ему никто об этом не расскажет.