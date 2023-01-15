У діабетиків з’явилася надія: випробування штучної підшлункової залози завершилося успіхом

Нова терапія знизила середній рівень цукру в крові учасників експерименту на 36% порівняно з ін’єкціями гормону

Діабет – одне із найпоширеніших захворювань не лише в Україні, а й у всьому світі. За статистикою ВООЗ, приблизно 463 мільйони людей сьогодні страждають від діабету першого та другого типу.

Розвиток діабету першого та другого типів призводить не тільки до порушення метаболізму цукрів в організмі людини, але й спричиняє збої в роботі організму. Зокрема, люди з діабетом першого і другого типу часто страждають від ран, що довго загоюються, ослабленого імунітету, а також інфекцій сечовивідної системи.

Перша форма виникає внаслідок аутоімунних захворювань, а друга – через хронічно високий рівень цукру в крові. Вчені вже кілька десятиліть досліджують можливі чинники, які б розвитку цих хвороб.

Одним із ключових факторів ризику такого роду вважається зайва вага. Набір зайвих кілограмів часто супроводжується різким збільшенням рівня цукру та інсуліну в крові, що у багатьох випадках призводить до швидкого виснаження підшлункової залози та розвитку діабету другого типу.

Можливо, полегшити долю всіх людей, які страждають від діабету, зможе штучна підшлункова залоза, яка зможе стабілізувати рівень інсуліну і цукру в організмі.

Така залоза була створена у Великій Британії, а нещодавно з’явилися результати її випробування на 26 добровольцях з важкими формами діабету другого типу. Раніше вони були змушені приймати інсулін кілька разів на день.

Вчені імплантували пристрої у тіло учасників експерименту та простежили за зміною рівня цукру протягом восьми тижнів. Аналогічні виміри дослідники провели для стандартної інсулінової терапії.

Результати дослідження опубліковано у виданні Nature Medecine.

Спостереження показали, що штучний орган добре впорався із покладеним на нього завданням. У добровольців спостерігався нормальний рівень цукру протягом 66% часу, чого учасникам експерименту вдавалося досягати до цього за самостійного введення інсуліну в організм. Нова терапія знизила середній рівень цукру у крові учасників експерименту на 36% порівняно з ін’єкціями гормону.

Крім того, нова система не лише безперервно спостерігала за змінами в концентрації цукру в організмі хворих, а й прогнозувала кількість інсуліну, яку потрібно ввести при різких сплесках у концентрації глюкози. На відміну від аналогів, цей прилад працює в повністю автоматичному режимі.

Як зазначається у повідомленні, найближчим часом вчені планують провести більш масштабні випробування за участю більшої кількості добровольців. Їхнє успішне завершення відкриє дорогу для масового клінічного застосування технології.

Нагадаємо, раніше відомий астролог розповів, що підшлункова залоза явно не завадила б кремлівському диктатору путіну, але є надія, що йому ніхто про неї не розповість.