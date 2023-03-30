Солнечные ветры из огромной "дыры" на Солнце вот-вот накроют Землю: чем это грозит

Солнечный ветер из новой "дыры" на Солнце с космической скоростью приближается к Земле

На солнце появилась вторая гигантская коронарная "дыра" больше поверхности Земли в 20 раз. Корональные дыры испускают солнечные ветры в космос, которые могут повредить спутники и показать потрясающие полярные сияния, если они достигнут Земли.

Эта дыра пускает солнечный ветер в сторону нашей планеты со скоростью более 800 километров в секунду – ученые ожидают, что он достигнет Земли в пятницу. Предыдущая дыра была в 30 раз больше земли и была замечена 23 марта. Ее влияние вызвало полярные сияния в нехарактерных для этого районах, например на юге Аризоны.

Для людей влияние солнечного ветра обычно не очень вредно, однако может вызвать перебои в спутниковой связи и радиопередачах на большой высоте. Прибытие солнечного ветра доцент физики космоса и климата в Университетском колледже Лондона Даниэль Вершарен ожидает вечером пятницы — субботнего утра. Особенностью этой дыры является ее расположение на экваторе.

Коронарная дыра – не дыра по факту, а более холодная и менее плотная область солнца, поэтому она видна темным на фото и видео. Такая зона облегчает солнечным ветрам – кусочкам солнечной плазмы – вылетать в космос на высокой скорости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поднявшемся на солнце гигантском торнадо. Наша звезда приближается к пику активности, происходящему каждые одиннадцать лет, поэтому в ближайшее время ожидаются многочисленные явления.