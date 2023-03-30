Сонячні вітри з величезної "дірки" на Сонці ось-ось накриють Землю: чим це загрожує

Сонячний вітер з нової "діри" на Сонці з космічною швидкістю наближається до Землі

На сонці з’явилася друга гігантська коронарна "діра" більша за поверхню Землі в 20 разів. Корональні діри випускають сонячні вітри в космос, які можуть пошкодити супутники та показати приголомшливі полярні сяйва, якщо вони досягнуть Землі.

Ця діра пускає сонячний вітер в бік нашої планети зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду — вчені очікують, що він досягне Землі в п’ятницю. Попередня діра була в 30 разів більша за землю та була помічена 23 березня. Її вплив викликав полярні сяйва в нехарактерних для цього районах, наприклад на півдні Арізони.

Для людей вплив сонячного вітру зазвичай не дуже шкідливий, проте він може викликати перебої у супутниковому зв’язку та радіопередачах на великій висоті. Прибуття сонячного вітру доцент фізики космосу та клімату в Університетському коледжі Лондона Даніель Вершарен очікує ввечері п’ятниці — суботнього ранку. Особливістю цієї діри є її розташування на екваторі.

Коронарна діра — не діра по факту, а холодніша та менш щільна область сонця, тому вона видна темним на фото та відео. Така зона полегшує сонячним вітрам — шматочкам сонячної плазми — вилітати в космос на високій швидкості.

Раніше "Телеграф" розповідав про гігантський торнадо, який піднявся на сонці. Наша зірка наближується до піку активності, що відбувається щоодинадцять років, тому найближчим часом очікуються числені явища.