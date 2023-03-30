Рус

Сонячні вітри з величезної "дірки" на Сонці ось-ось накриють Землю: чим це загрожує

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Новопомічена діра на сонці Новина оновлена 30 березня 2023, 07:56
Новопомічена діра на сонці. Фото businessinsider.com

Сонячний вітер з нової "діри" на Сонці з космічною швидкістю наближається до Землі

На сонці з’явилася друга гігантська коронарна "діра" більша за поверхню Землі в 20 разів. Корональні діри випускають сонячні вітри в космос, які можуть пошкодити супутники та показати приголомшливі полярні сяйва, якщо вони досягнуть Землі.

Ця діра пускає сонячний вітер в бік нашої планети зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду — вчені очікують, що він досягне Землі в п’ятницю. Попередня діра була в 30 разів більша за землю та була помічена 23 березня. Її вплив викликав полярні сяйва в нехарактерних для цього районах, наприклад на півдні Арізони.

Для людей вплив сонячного вітру зазвичай не дуже шкідливий, проте він може викликати перебої у супутниковому зв’язку та радіопередачах на великій висоті. Прибуття сонячного вітру доцент фізики космосу та клімату в Університетському коледжі Лондона Даніель Вершарен очікує ввечері п’ятниці — суботнього ранку. Особливістю цієї діри є її розташування на екваторі.

Коронарна діра — не діра по факту, а холодніша та менш щільна область сонця, тому вона видна темним на фото та відео. Така зона полегшує сонячним вітрам — шматочкам сонячної плазми — вилітати в космос на високій швидкості.

Раніше "Телеграф" розповідав про гігантський торнадо, який піднявся на сонці. Наша зірка наближується до піку активності, що відбувається щоодинадцять років, тому найближчим часом очікуються числені явища.

Теги:
#Сонце #Зірка #Коронарна діра