Мусор может стать на вес золота: ученые нашли революционный способ переработки пластика

Пластиковые отходы оказались источником очень ценных ресурсов

Многочисленные проблемы, которые связаны с загрязнением мира пластиковыми отходами, заставляют ученых искать все новые способы их решения. Впрочем, будет ли это проблемой, если пластик станет ценным ресурсом для человечества, а не мусором?

Ответа на этот вопрос пока нет, но группа ученых факультета материаловедения и наноинженерии Университета Райса в США сделали шаги для того, чтобы это проверить. Их работа размещена в журнале Advanced Materials.

Они предложили использовать относительно дешевую технологию превращения пластиковых отходов в ценный графен, при которой еще и выделяется чистый водород.

Водород считается потенциальным топливом будущего, поскольку его сжигание позволяет выработать большое количество энергии, а в качестве побочного продукта получить обычную воду. Это делает его гораздо более экологически чистым, чем продукты нефтепереработки, а также куда более подходящим в качестве автомобильного топлива по сравнению с электрическими батареями, которые надо долго заряжать.

Стоит отметить, что мир уже потребляет огромное количество водорода для нужд промышленности, однако метод его добычи все еще завязан на переработке ископаемого топлива и при этом на каждую тонну водорода вырабатывается 10-12 тонн углекислого газа.

Новый метод ученых предложил использовать технологию, известную как "импульсный джоулевый нагрев". Это когда через материал, обладающий сопротивлением к току, пропускают заряд электричества, который за доли секунды разогревает его до 2,5 тысячи градусов по Цельсию.

Как оказалось применение этого метода на пластике связывает атомы углерода в графен, а атомы водорода высвобождаются в качестве чистого газа. Хоть технология потребует удешевления стоимости производства, однако потенциал у нее есть, поскольку это поможет не только создать экологически чистый способ получать водород, перерабатывать пластиковые отходы, а также получать графен, стоимость которого достигает от 60 до 200 тысяч долларов за тонну.

"Наш метод производит на 84% меньше CO2 и парниковых газов на тонну произведенного водорода по сравнению с нынешним популярным промышленным методом паровой конверсии метана", — сказал один из авторов проекта, химик Кевин Висс.

Как сообщалось ранее, ученые создали суперконденсаторы из цемента и сажи. Это позволит в будущем делать очень дешевые накопители электричества, которые в теории даже смогут заменить более привычные аккумуляторы.