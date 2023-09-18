Сміття може стати на вагу золота: вчені знайшли революційний спосіб переробки пластику

Пластикові відходи виявилися джерелом дуже цінних ресурсів

Численні проблеми, пов’язані із забрудненням світу пластиковими відходами, змушують вчених шукати все нові способи їх вирішення. Втім, чи це буде проблемою, якщо пластик стане цінним ресурсом для людства, а не сміттям?

Відповіді на це питання поки що немає, але група вчених факультету матеріалознавства та наноінженерії Університету Райсу в США зробили кроки для того, щоб це перевірити. Їхня робота розміщена в журналі Advanced Materials.

Вони запропонували використовувати відносно дешеву технологію перетворення пластикових відходів на цінний графен, за якої ще й виділяється чистий водень.

Водень вважається потенційним паливом майбутнього, оскільки його спалювання дозволяє виробити велику кількість енергії, а як побічний продукт отримати звичайну воду. Це робить його набагато більш екологічно чистим, ніж продукти нафтопереробки, а також більш відповідним як автомобільне паливо в порівнянні з електричними батареями, які треба довго заряджати.

Варто зазначити, що світ вже споживає величезну кількість водню для потреб промисловості, проте метод його видобутку все ще зав’язаний на переробці палива, і при цьому на кожну тонну водню виробляється 10-12 тонн вуглекислого газу.

Новий метод вчених запропонував використовувати технологію, відому як "імпульсне джоулеве нагрівання". Це коли через матеріал, що має опір до струму, пропускають заряд електрики, який за частки секунди розігріває його до 2,5 тисяч градусів за Цельсієм.

Як виявилося застосування цього методу на пластиці зв’язує атоми вуглецю в графен, а атоми водню вивільняються як чистий газ. Хоча технологія вимагатиме здешевлення вартості виробництва, проте потенціал має, оскільки це допоможе не тільки створити екологічно чистий спосіб отримувати водень, переробляти пластикові відходи, а також отримувати графен, вартість якого сягає від 60 до 200 тисяч доларів за тонну.

"Наш метод виробляє на 84% менше CO2 та парникових газів на тонну виробленого водню порівняно з нинішнім популярним промисловим методом парової конверсії метану", — сказав один з авторів проєкту, хімік Кевін Віс.

Як повідомлялося раніше, вчені створили суперконденсатори з цементу та сажі. Це дозволить у майбутньому робити дуже дешеві накопичувачі електрики, які теоретично навіть зможуть замінити більш звичні акумулятори.