Научный подход в выборе подарка: учёные пытались выяснить, что лучше не дарить

Исследователи выяснили, какие самые популярные ошибки совершают люди при выборе подарка

Народные приметы диктуют, чего лучше не дарить. Среди вариантов — ножи или тапочки. Последние, по предрассудкам, могут привести к ссоре с получателем. Однако у ученых есть свои подходы к выбору подарков.

Sciencenews пообщались с Джулианом Гиви, экспертом по маркетингу и психологом, изучавшим особенности получения и дарения подарков. Он отметил, что в его исследованиях участвовали взрослые люди.

Исследователь рассказал, что люди часто дарят подарки, удовлетворяющие их собственные желания ради уникальности, общественного одобрения или как прикол, а не учитывая желания получателей. При этом существует множество норм для дарения подарка, которые переоцениваются дарящими.

Ошибки при дарении подарка

Чрезмерное внимание на упаковке. При расходе 20% суммы от общей стоимости подарка на упаковку, дающий предпочитает упаковать как можно лучше, тогда как получатель выбирал бы потратить эти деньги на подарок. Мгновенный вау-эффект. Дарители, как правило, сосредотачиваются на том моменте, когда ленты и бант снимаются. Получатели больше сосредотачиваются на долгосрочной полезности. Исследования показывают, что люди переоценивают, как важен сюрприз. Получателям действительно больше нравится то, что они хотят. В качестве примера Гиви приводит шоколадный фонтан для фондю. Этот подарок приведет к вау-эффекту, однако полезным он будет лишь несколько раз, тогда как кофеварка была бы более полезным подарком. Дарить материальное. Ученые сходятся во мнении с обществом — интересный опыт действительно ценится как материальный подарок и может быть лучшим выбором. Не дарить часть. Если люди хотят что-то объемное, а у вас не хватает денег на подарок, неполный дар может стать выходом, например 4 тарелки вместо 8 из набора. "Получатели не так сильно против, как мы думаем ", — утверждает учёный. Один большой подарок. Одна из работ исследователя показывает, что гораздо легче сделать людей счастливыми, когда ты даришь без особого случая. Небольшой подарок без повода в случайный день и больший к Рождеству создают одинаковые уровни счастья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки считаются неблагоприятными из-за предрассудков. Также есть такие подарки, требующие особого опыта от получателя. Их следует выбирать только если уверены.