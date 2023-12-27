Первым в Новый год должен прийти мужчина? Откуда пошло поверье и как в древности украинцы обходили суеверие

Обычай связан с основной для Украины отраслью хозяйства

В этом году в Украине с сентября часть христиан восточного обряда встречает религиозные праздники по новоюлианскому календарю. Все обряды сдвигаются на 13 дней. Так, засевания, которые традиционно происходили на так называемый Старый Новый год, в этом году приходятся на 1 января, поэтому посевалка "Сею, вею, посеваю, с Новым годом вас поздравляю" приобретает свое основное значение. Но в этот день важно, чтобы первым в дом пришел мужчина или маленький паренек и засеял на счастье и благополучие.

Старшая научная сотрудница отдела этнологии современности Института народоведения НАН Украины Леся Горошко-Погорецкая рассказывает, что этих ребят называли посевальщиками-полазниками. Накануне — на Маланку, что празднуют 31 декабря (ст.стиль — 13 января) щедровать могли вместе. На следующий же день — Василия, ждали только мужчин. В этом году этот день — 1 января. Иногда и молодая здоровая женщина считалась вестником щастья, но во избежание недоразумений и случайного неожиданного гостя в украинских семьях был особый обычай.

В дом заводили рогатый скот. В таком случае считалось, что полазник уже есть и прийти может дальше кто угодно. Такой обычай, объясняет ученая, связан с тем, что в Украине главной отраслью хозяйства было земледелие. С этим связано интересное поверье с Лемковщины: "Если корова еще и оставила посреди дома "кучку", то хорошим будет урожай", — отмечает этнолог.

И само засевание имело сакральное значение, связанное с земледелием. "На Василия эти имитационные вещи связаны с засеванием нивы, мужское семя — то, что оплодотворяет", — объясняет Горошко-Погорецкая.

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