Рождество от предков к настоящему: подготовка верующих, популярные мифы и главные блюда праздника

История и традиция празднования Рождества в Украине уходят своими корнями в древности. Некоторые традиции сохранились с дохристианских времен.

Накануне празднования Рождества сразу по нескольким православным обрядам вопрос сохранения традиций вновь приобретает актуальность. "Телеграф" пообщался с представителями церкви, знатоками обычаев и хозяйками, бережно хранящими традиции в своих семьях. Однако именно церковь диктовала не только правила питания и поведения, но и стала частью народной традиции колядничества.

Поэтому мы разбирались, какие сочельниковые и рождественские обычаи существуют в Украине, чем угощали хозяйки, что украинцы считали хорошими приметами, а чего пытались избегать. Вместе со специалистами разберемся, где миф, а где правда в тех традициях, которые сейчас существуют.

Большой праздник Рождества: почему пост – это не о еде, а о духовности

Рождество Христово — это один из двенадцатых, самых больших праздников в церкви. Рождество для основной части христиан восточного обряда наступит 25 декабря. На обновленный новоюлианский календарь ПЦУ перешла только с сентября. Смена дат недвижимых праздников для верующих несколько необычна, рассказывает секретарь управления Львовской епархии ПЦУ протоиерей Руслан Матвиенко. Он отмечает, что может понадобиться год или больше, чтобы они привыкли окончательно. Но священник отмечает — перед праздником важно помнить, что мы празднуем и сосредоточиться на этом. "Мы, живя уже две тысячи лет после того, как родился Христос, как те люди, которые находились там в то время — готовимся к встрече с ним. Господь рождается всегда и он напоминает нам об этом, зачем он пришел и в чем состоит его цель. Цель прихода состоит в спасении наших душ, сближении с нашим Творцом", — добавляет протоиерей.

Празднику предшествует Рождественский пост, который, по новоюлианскому календарю, начался 15 ноября. Это не только ограничение в пище, главная у него другая составляющая: "Это духовный рост, это понимание, к чему мы готовимся, что нам для этого нужно и какими нам нужно стать. Поэтому церковь призывает нас поститься, чтобы мы достойно встретили праздник Рождества. Встретили как подлинные духовные дети своего небесного отца. Нам не нужно устанавливать посты, если мы будем жить достойно. Пост – период особого приготовления, но и вне поста мы должны стараться жить, как в посте – правдой, любовью, молитвой, воздержанием от недобрых дел. Это должно быть приоритетом для каждого человека", — рассказывает Руслан Матвиенко.

На следующий день после Рождества прославляют Богородицу. К весомым праздникам церковного цикла также относится упоминание о великомученике Стефане, 1 января — святителе Василии, 6 января — Богоявлении. Напомним, этот праздник в народе более известен как Крещение. По новому календарю оно приходится на 6 января.

"Это также большой праздник, когда уже традиционно мы освящаем в храмах воду, которая хранится на протяжении всего года, это называется образом великого освящения воды. И по нашей традиции, цикл праздников завершается праздником Сретения Господня", — добавляет протоиерей. Он отмечает, что на праздники людям следует отвергнуть искусственные разногласия. — Мы должны быть едины и объединиться вокруг своего государства, которое есть у нас одно. И мы должны настолько ее любить, или быть готовыми ее защищать, но мало того, ее любить, нужно еще и работать и творить все искренне, совестно, так, чтобы мы чувствовали, что это земля наших предков, нас и грядущего поколения".

Рождественские мифы и изменение традиций

Так видит стол на Рождество искусственный интеллект

Церковная традиция поститься оказала значительное влияние и на народные обычаи. На Сочельник блюда должны быть постные. Сейчас мы считаем 12 рождественских блюд аксиомой, поскольку по верованиям это связано с количеством апостолов Христа. Однако такая традиция не была повсеместной, говорит старшая научная сотрудница отдела этнологии современности Института народоведения НАН Украины Леся Горошко-Погорецкая.

"Есть рождественские мифы о 12 блюдах. Но такое количество постных блюд не является обязательным руководством. Кушаний могло быть меньше, достаточно распространенным количеством блюд было 9 – об этом свидетельствуют записи. Если семья была малоимущей, тогда обязательными были три блюда — борщ, кутья и узвар", — рассказывает ученая "Телеграфу".

Она отмечает, что символика числа 12 может привязываться к количеству апостолов, в дохристианские времена — до 12 созвездий, само число является сакральным в разных культурах, так как является вариацией другого символического числа – 3.

Рождественская трапеза/Рисунок Осипа Куриласа 1926 г.

Леся Горошко-Погорецкая также рассказывает, что в современном мире меняется восприятие многих символических вещей. Например, на Львовщине традиционным блюдом на Рождество являются пышки. Однако многие люди ставят их на стол еще и в Сочельник, однако в их рецепте — сливочное масло и яйца, они не постные. Также в традиционный борщ добавляли ушки с грибами, а сейчас некоторые люди начали бросать пельмени.

Организатор фестиваля Fine Food и администратор многотысячного сообщества, посвященного разнообразию галицкой кухни, Ирина Масленникова делится, что в последнее время на Рождество начал расти спрос на суши. Как выяснилось, это блюдо из рыбы и риса многие считают постным, несмотря на использование в некоторых вариантах сыра или омлетов.

Обрядовые блюда в сочельник и Рождество

Кутья — это обрядовое блюдо, которое обязательно на столе в Сочельник. Она была сначала ячменной, а затем стала пшеничной. Иногда ее делают из риса. Этнологиня отмечает, что это не подлинное, ведь рис в Украине распространился поздно. Кроме зерна, в кутье обычно находились мед (медовая сита, раствор меда) и другие ингредиенты. Кутью обычно ставили"на покутье", там, где в доме иконы.

В современном мире всем частям углу нашлось объяснение. Ирина Масленникова рассказывает, что на Львовщине верят — чтобы год был успешный, надо поесть кутью обязательно: "Основа кутьи это пшеничное зерно, потому что оно означает плодородие, жизнь. В кутье должен быть мед — это символ здоровья, сладкого жизнь. На Галичине заведено на Рождество брать лучшее, и мед старались купить самый лучший, у проверенных людей.Это составляющая, которая имеет значение, поэтому блюдо влияет положительно. Мак и орехи символизируют плодородие и богатство".

Кроме узвара, в Сочельник третье обязательное блюдо — борщ. Ирина Масленникова рассказывает, что обычно постный борщ может быть приготовлен с фасолью и грибами и зажарен на растительном масле. Она поделилась семейным рецептом постного борща в сочельник.

Постный борщ

На 3 литра воды

2 средняя свекла

2 средние картофелины

2 средние морковки

3 зубчика чеснока

2 луковицы

Соль, сахар, перец по вкусу

1 ст. л. уксуса или лимонного сока

1 ст. л. томатной пасты

3-4 горошины черного и ароматного перца

1 лавровый лист

Масло для жарки.

Способ приготовления:

В подсоленный кипяток кладем почищенную, промытую свеклу и провариваем на среднем огне в течение 15-20 минут. Далее кладем почищенную, разрезанную на четыре части картофелину, целую луковицу, порезанную кольцами морковь, чеснок, специи и варим до готовности всех овощей. При необходимости снимаем пенку. Отдельно на сковороде с маслом поджариваем до золотистости мелко нарезанный лук, затем кладем натертую на мелкой терке морковь и томатную пасту, тушим до мягкости моркови. Вынимаем из кастрюли готовую отварную свеклу, трем на грубой терке и добавляем к сковороде с луком и морковью, тушим 3-5 минут. Свеклу можно использовать только одну, поэтому корректируйте густоту борща по собственному желанию. Картошку вынимаем, разминаем вилкой и возвращаем в кастрюлю, следом даем тушеные овощи из сковородки. На слабом огне доводим до лёгкого кипения, добавляем уксус или лимонный сок, варим еще 3-4 минуты. Если цвет не насыщен, можно в конце добавить чистого сока из свеклы. Снимаем с огня, оставляем под крышкой настояться и можно подавать на стол.

Также на постном праздничном столе особое место отводили рыбным блюдам – например, маринованной сельди. Кто имел больший достаток, брали скумбрию, преимущественно копченую, или лосося. Также традиционны вареники, которые на Галичине называют "пирогами", однако путать их с дрожжевой выпечкой не следует. По словам галицкой хозяйки, вареники делают с картофелем, капустой, или одновременно с обеими начинками, зажаривают луком на растительном масле. Готовят песни голубцы и вообще блюда с добавлением грибов.

"Очень хорошее традиционное блюдо — это подливка из грибов . Она тоже постная и очень вкусная. Но в этот вечер даже обычные блюда имеют особый вкус. Возможно, из-за выбора обязательно лучших ингредиентов, а возможно, из-за всего настроения подготовки", — рассказывает Ирина Масленникова.

Одно из традиционных блюд на Рождество на Галичине — струцля. Не все местные хозяйки ее готовят. Ирина Масленникова рассказала, что тоже не готовила раньше, но хочет возродить этот обычай в семье:

"Струцля — это плетенка, просто дрожжевая выпечка, ее называют еще калач. Она делается из 4-6 валиков теста и имеет сакральное значение. Завитки теста символизируют пелены Иисуса Христа. Струцля символизирует рожденного ребенка. Ее ставили на плетеную тарелку, где под низ клали" сено и накрывали вышитой салфеткой. Это очень глубоко и очень аутентично".

Струцля/ Плетенка с маком

400 мл молока

80 г сахара

8 г сухих или 24 г прессованных дрожжей

1 ч.л. соли

1 яйцо

1 ст.л. уксуса

650 г муки

30 г мягкого сливочного масла

Для смазки:

1 желток

1 ст.л. молока

Для посыпки:

3 ст.л. мака

Способ приготовления:

В миску выливаем теплое молоко, добавляем дрожжи, столовую ложку сахара из общего количества и 100 г муки, перемешиваем и накрываем полотенцем на 15 минут, чтобы дрожжи стали активными и выросли вдвое.

Далее в опару добавляем оставшийся сахар, одно яйцо, соль, уксус, перемешиваем до однородности. Частями добавляем муку и замешиваем тесто в течение 10 минут, затем к тесту добавляем мягкое сливочное масло и вымешиваем еще в течение 5 минут. Поворачиваем тесто в смазанную сливочным маслом миску, накрываем полотенцем и ставим в теплое место для подхода на час-полтора (в зависимости от температуры на кухне).

Тесто хорошо подошло, обходим его и делим на три равные части. Каждую часть делим на еще три равные части, формируем жгутики и заплетаем в косичку, оба края хорошо защипываем и выкладываем на противень, простеленный пергаментом, даем время немного подойти. Верх смазываем, размешав молоко с яйцом и посыпаем маком. Ставим выпекать в разогретую до 180 С духовку на 20-30 минут.

Рождественский стол на Львовщине не обходится без мяса. Галицкая кухня родилась на симбиозе многих культур — польской, австрийской, еврейской, некоторые блюда непривычны для остальной Украины. На столе на Рождество всегда ставили лучшие мясные деликатесы — колбасы, ветчины, полядовицу(вяленая или копченая свиная корейка), шпондер (вареный или печеный со специями подчеревок). Отдельно готовили пампухи с разными начинками – мак, фрукты или смешанный вариант.

Подготовка к празднованию

Готовились к празднику с размахом — закупали продукты, перемывали весь дом. "Есть вещи очень традиционные. Например, у нас это вышитая скатерть из грубого полотна и ее мы использовали один раз в год на Сочельник и затем на Рождество на второй день на праздничный завтрак", — рассказывает Ирина Масленникова. На стол ставили хороший подсвечник и перед ужином зажигали праздничную свечу. На стол выставляли все лучшее, не только продукты, но и посуду.

Ирина называет подготовку к празднику "марафоном хозяек", потому что нужно не только успеть приготовить и убрать, но и красивыми посетить церковь, где исповедь является частью уходящего рождественского поста. На стол всегда ставили дополнительную блюдо для умерших. Существует также традиция оставлять еду на столе, ведь умершие в это время посещают живых. Иногда на углы стола ставили чеснок, чтобы отпугнуть зло от семьи.

*О народных приметах, традициях и гаданиях на Сочельник, аутентичные колядки и творения новых читайте на сайте "Телеграф" в воскресенье, 24 декабря, утром.