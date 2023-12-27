Науковий підхід у виборі подарунка: вчені намагалися з'ясувати, що краще не дарувати

Дослідники з'ясували, які найпопулярніші помилки роблять люди при виборі подарунка

Народні прикмети диктують, чого краще не дарувати. Серед варіантів — ножі або ж капці. Останні, за забобонами, можуть призвести до сварки з одержувачем. Однак у науковців є свої підходи до обирання подарунків.

Sciencenews поспілкувалися із Джуліаном Гіві, експертом з маркетингу та психологом, який вивчав особливості отримання та дарування подарунків. Він зазначив, що в його дослідженнях брали участь дорослі люди.

Дослідник розповів, що люди часто дарують подарунки, які задовольняють їхні власні бажання — заради унікальності, суспільного схвалення або як прикол, а не враховуючи бажання одержувачів. При цьому існують безліч норм для дарування подарунка, які переоцінюються тим, хто дарує.

Помилки при даруванні подарунка

Надмірна увага на пакування. При витраті 20% суми від загальної вартості подарунка на пакування, той, хто дарує воліє запакувати якнайкраще, тоді як одержувач обирав би витратити ці гроші на подарунок. Миттєвий вау-ефект. Дарувальники, як правило, зосереджуються на тому моменті, коли стрічки та бант знімаються. Одержувачі більше зосереджуються на довгостроковій корисності. Дослідження показують, що люди переоцінюють, наскільки важливий сюрприз. Одержувачам насправді більше подобається те, що вони хочуть. Як приклад Гіві наводить шоколадний фонтан для фондю. Цей подарунок спричинить вау-ефект, однак корисним він буде лише кілька разів, тоді як кавоварка була б кориснішим подарунком. Дарувати матеріальне. Науковці сходяться у думці із суспільством — цікавий досвід справді цінується як матеріальний подарунок і може бути кращим вибором. Не дарувати частину. Якщо люди хочуть щось об'ємне, а у вас не вистачає грошей на подарунок неповний дар може стати виходом, наприклад 4 тарілки замість 8 із набору. "Одержувачі не так сильно проти, як ми думаємо", — стверджує науковець. Один великий подарунок. Одна з робіт дослідника показує, що набагато легше зробити людей щасливими, коли ти даруєш без особливої ​​нагоди. Невеликий подарунок без приводу в випадковий день і більший на Різдво створюють однакові рівні щастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки вважаються несприятливими через забобони. Також є такі дарунки, які вимагають особливого досвіду від отримувача. Їх варто обирати тільки якщо впевнені.