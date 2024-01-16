Укр

"Химический след любви": ученые выяснили, какой гормон поддерживает отношения

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Не все млекопитающие создают стойкие пары
Не все млекопитающие создают стойкие пары. Фото postfactum.info

После продолжительной разлуки мозг на пару реагировал по-другому

Человеческий мозг уникально реагирует на каждого человека. Ученые полагают, что проявили биологический признак желания. Она помогает объяснить, почему с одними людьми хочется быть больше, чем с другими.

Исследования проводились в Университете Колорадо. Испытуемыми стали луговые полевки — одни из немногих (3-5%) млекопитающих, образующих моногамные пары. Как и люди, они образуют семьи, воспитывают вместе детей и даже испытывают грусть при потере партнера.

Доцент кафедры поведенческой нейронауки в CU Boulder и соавтор исследования Зои Дональдсон рассказала, что нейромедиатор дофамин (который также отвечает за тягу к сладкому) играет решающую роль в поддержке любви: "Это исследование показывает, что некоторые люди оставляют уникальный химический отпечаток в нашем мозге, который побуждает нас поддерживать эти связи со временем".

В реальном времени ученые использовали самую современную технологию нейровизуализации и измеряли активность в мозге животных и обнаружили яркие выбросы дофамина, когда полевка пыталась через препятствия, такие как рычаг для открытия двери или забора, добраться до своего любимого. У людей схожее действие в мозге происходит при держании партнера за руку.

На случайную полевку мозг испытуемых так не реагировал. "Это свидетельствует о том, что дофамин не только действительно важен для того, чтобы побуждать нас искать партнера, но на самом деле больше дофамина проходит через наш центр вознаграждения, когда мы с нашим партнером, чем когда мы с незнакомым человеком", — рассказала соавтор исследования, аспирантка Энн Пирс.

Также удалось выяснить, что характерный всплеск дофамина при виде любимого улетучивается, если полевки были в разлуке длительный период. Благодаря этому можно предположить, что мозг имеет внутренний механизм защиты от бесконечной безответной любви, считают ученые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в народе верили, что определенные приметы предвещают приближение любви. К приметам отнесли прилет голубей на подоконнике, маленькие неудачи и другие привычные вещи.

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#Мозг #Наука #Дофамин #Кохання