Ученые заявили об опасной "зомби-инфекции", обнаруженной у оленей

Ученые Университета штата Колорадо заявили, что опасное заболевание, называемое хронической слабостью (губчатая энцефалопатия оленей) и обнаруженное в 1967 году, представляет опасность для людей. Как пишет издание Daily Express, болезнь доводит животных до истощения и превращает их в подобие бесцельно бродящих и спотыкающихся зомби.

Губчатая энцефалопатия вызывается прионами — специфическими белками с дефектной структурой, которые превращают нормальные белки в такие же прионы. Поражая мозг, они вызывают цепную реакцию, в результате количество прионов экспоненциально увеличивается, и образуются сгустки дефектных белков.

Они поражают обширные области нервной ткани и вызывают их отмирание. Известно несколько прионных заболеваний: коровье бешенство, скрейпи, болезнь Крейтцфельдта — Якоба, куру, фатальная семейная бессонница. Все они неизлечимы и неизбежно приводят к летальному исходу.

По мнению исследователей, люди могут заразиться хронической слабостью, употребляя в пищу мясо оленей, а также других видов животных, которые подвержены этой инфекции (лоси, мулы). Первые симптомы могут проявиться через два года после заражения, после чего состояние больного будет неизменно ухудшаться.

Ранее ученые считали, что существует межвидовой барьер, препятствующий заражению людей от оленей, однако выяснилось, что инфекция может передаваться подобно коровьему бешенству.

Коровье бешенство впервые обнаружили в Великобритании в 1986 году, когда им заразилось около 180 тысяч голов домашнего скота. Употребление мяса больных животных в пищу привело к смерти более 200 человек.