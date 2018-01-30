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Новости: Ученые заявили об опасной "зомби-инфекции", обнаруженной у оленей Ученые заявили об опасной "зомби-инфекции" у оленей
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Ученые заявили об опасной "зомби-инфекции", обнаруженной у оленей

Кадр: фильм "Поезд в Пусан"
23:07 Вт, 30 Январь 2018 Телеграф
Naked Science

Новости науки: Загадочная болезнь, выявленная у оленей, оказалась очень опасной для людей.

Ученые Университета штата Колорадо заявили, что опасное заболевание, называемое хронической слабостью (губчатая энцефалопатия оленей) и обнаруженное в 1967 году, представляет опасность для людей. Как пишет издание Daily Express, болезнь доводит животных до истощения и превращает их в подобие бесцельно бродящих и спотыкающихся зомби.

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Губчатая энцефалопатия вызывается прионами — специфическими белками с дефектной структурой, которые превращают нормальные белки в такие же прионы. Поражая мозг, они вызывают цепную реакцию, в результате количество прионов экспоненциально увеличивается, и образуются сгустки дефектных белков.

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Они поражают обширные области нервной ткани и вызывают их отмирание. Известно несколько прионных заболеваний: коровье бешенство, скрейпи, болезнь Крейтцфельдта — Якоба, куру, фатальная семейная бессонница. Все они неизлечимы и неизбежно приводят к летальному исходу.

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По мнению исследователей, люди могут заразиться хронической слабостью, употребляя в пищу мясо оленей, а также других видов животных, которые подвержены этой инфекции (лоси, мулы). Первые симптомы могут проявиться через два года после заражения, после чего состояние больного будет неизменно ухудшаться.

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Ранее ученые считали, что существует межвидовой барьер, препятствующий заражению людей от оленей, однако выяснилось, что инфекция может передаваться подобно коровьему бешенству.

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Коровье бешенство впервые обнаружили в Великобритании в 1986 году, когда им заразилось около 180 тысяч голов домашнего скота. Употребление мяса больных животных в пищу привело к смерти более 200 человек.

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Все по теме:

Новости науки, Биология, Вирус, Губчатая энцефалопатия, Зомби, Инфекция, Наука, Олени.
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