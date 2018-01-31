Ученые получили поразительные результаты сражения "армий" бактерий

Подобно животным и, в некоторой степени, людям, колонии бактерий различного вида достаточно часто сражаются друг с другом. Они, как мини-армии, наносят удары, оттесняют противников и захватывают территории. Некоторые подробности таких "бактериальных сражений" известны ученым достаточно хорошо, но вот о тактике и стратегии, которые используют бактерии в своих мини-войнах, в настоящее время известно не слишком многое.

Пролить свет на бактериальные сражения попытались ученые из Оксфордского университета. Эти ученые показали, что бактерии сближаются во время конфликта, почти в точности повторяя действия регулярных армий, отвечая на возникающие угрозы скоординированными массированными ударами и контратаками.

Ученые использовали два различных штамма бактерий Escherichia coli. Каждый из штаммов выделял уникальный токсин, против которого у этого штамма имелся иммунитет, но который поражал бактерий из лагеря противника. Один штамм был окрашен яркой зеленой флуоресцентной краской, что позволило ученым наблюдать за ходом сражения в режиме реального времени.

Наблюдения показали, что оба вида бактерий используют одни и те же тактические и стратегические приемы. При этом, даже в колонии бактерий одного штамма не наблюдается однородности, некоторые экземпляры бактерий являются гиперагрессивными, а другие - более пассивными. Помимо таких бактерий-солдат в их "армии" имеются разведчики, которые обнаруживают даже малые концентрации токсина наступающего противника и быстро реагируют на это, "оповещая" остальную часть колонии, которая начинает действовать, используя скоординированные и достаточно сложные приемы.

Следует отметить, что подобные исследования уже были проведены в отношении некоторых видов животных, насекомых и других существ. Данные же исследования изучили во всех подробностях "баталии" между колониями бактерий. "Наше исследование показывает, что даже самые простейшие организмы могут действовать удивительно сложными способом" - рассказывает Кевин Фостер (Kevin Foster), профессор из Оксфордского университета, - "Поведение бактерий оказалось намного сложнее, нежели было принято считать ранее. И оно очень похоже на слаженные действия коллективных видов живых существ, медоносных пчел и муравьев, к примеру, которые способны действовать как единое целое в случае получения сигнала тревоги".

Поскольку в организме человека присутствуют огромные количества бактерий различных видов, можно допустить, что наше тело является полем, на котором идут неутихающие бактериальные "баталии". Понимание тактики таких баталий позволит ученым выяснить принципы распространения бактерий, которые могут стать источником заболевания в случае, если они попадут не в правильное место. Более того, некоторые из ученых считают, что вполне возможно искусственно спровоцировать войну между одним или несколькими видами бактерий.

"Война, возникшая в результате провокации, может принести выгоду организму человека" - рассказывает доктор Деспоина Мавридоу (Despoina Mavridou), - "При некоторых заболеваниях это позволит избавиться от нескольких видов болезнетворных бактерий сразу, столкнув их и позволив им взаимно уничтожить друг друга".