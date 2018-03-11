В Риме нашли 2000-летнее поместье военного командира

Строительство метро в Риме не похоже на подобные работы в других городах мира. Ведь когда здесь техника врезается в землю, почти наверняка будут обнаружены новые археологические сокровища. Археологические изыскания на месте строительства новой линии римского метро C начались в 2006 году, а первые станции на ней открылись 8 лет спустя. По мере продвижения работ обнаруживаются всё новые открытия, и Министерство культуры Италии на этой неделе представило новые снимки древних военных казарм, глубоко погруженных в землю.