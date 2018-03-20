Распознать эмоции других людей можно по едва уловимым изменениям цвета их лица
Новости науки: Люди способны правильно идентифицировать эмоции других, основываясь исключительно на малозаметных изменениях оттенка кожи вокруг носа, бровей, щек или подбородка.
"Цветовые узоры на нашем лице обусловлены кровотоком, который контролируется центральной нервной системой, − говорит один из авторов исследования, ученый-когнитивист Алеикс Мартинез (Aleix Martinez). – Наш глаз не только замечает эти узоры, но и подсознательно или осознанно сопоставляет их с эмоциями".
Чтобы убедиться в своих предположениях, Мартинез и его коллеги сделали несколько сотен снимков лиц людей, выражающих разные чувства. С помощью компьютерного анализа они обнаружили, что "счастье" проявляется в виде покрасневших щёк и висков, а "удивление" − слегка красного лба и немного синеватого подбородка, причем происходит это вне зависимости от пола, этнического происхождения или общего тона кожи. Затем исследователи наложили цветовые узоры на фотографии лиц с нейтральным выражением и показали эти снимки 20 испытуемым. Их попросили угадать, выбрав подходящую эмоцию из списка, как чувствует себя человек, изображенный на карточке.
В 70% случаев участники думали, что нейтральное лицо, на которое был наложен "счастливый" узор, действительно выражает счастье, или что "грустно окрашенное" лицо – однозначно грустное.
Далее эксперты показали добровольцам изображения, где лица и цвета были перепутаны. Участники эксперимента отмечали, что с фотографиями "что-то не так", и также обращали больше внимания на оттенки, а не на мимику.
В результате полученных данных Мартинез и его команда разработали компьютерный алгоритм, сопоставляющий цвета с эмоциями. Тестирование показало, что самым простым для распознавания чувством является "счастье" − его компьютер регистрировал в 90% случаев. Все, что связано со "счастьем" − "счастливое удивление", − определялось машиной в 85% случаях. Далее по частоте обнаружения шел "гнев", а затем – "печаль". "Страх" замечался в 70% случаях, но самым сложным для идентификации оказалось чувство "страшное отвращение" − его алгоритм видел только в 65% случаев.
По словам когнитивистов, это исследование доказывает, что в таких идиоматических выражениях, как "злиться до посинения" или "краснеть от стеснения", есть определенный смысл, хотя цветовая схема человеческих эмоций не так проста, как монохроматические синий или красный цвета: отвращение, например, характеризуется сине-желтым оттенком вокруг губ, и при этом красно-зеленым вокруг носа и лба.
"А что насчет фальшивого румянца, созданного с помощью макияжа?− говорит в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, Мартинез. − Я думаю, что мы используем макияж, чтобы казаться более счастливыми, нежели красивыми. Теперь, когда нам известно чуть больше о цвете лица, мы можем начать создавать "умную" косметику, которая поможет подчеркнуть или скрыть определенные переживания".