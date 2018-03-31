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В NASA рассказали, когда начнут изучать Марс изнутри

Марс
16:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости науки: NASA собирается исследовать внутренности, изучить геодезию и сейсмическую активность Марса в рамках миссии InSight, запуск которой состоится 5 мая 2018 года.

Космическое агентство провело пресс-конференцию в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, штат Калифорния, где рассказало о следующей миссии на Красную Планету.

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) - это исследователь внутренностей с использованием сейсмографа, геодезии и теплового транспорта, сообщает источник. Он представляет собой посадочный аппарат, который запустят 5 мая.

Это будет первая миссия, посвященная исследованию под почвой Марса, и первым сейсмографом, который установят на другом небесном теле со времен миссии NASA Apollo на Луну.

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Новости науки, InSight, Геодезия, Марс, НАСА, Сейсмическая активность.
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