https://telegraf.com.ua/files/2018/03/prilozhenie-mars-2030-pozvolit-posetit-mars-kazhdomu-cheloveku1-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3986489-v-nasa-rasskazali-kogda-nachnut-izuchat-mars-iznutri.html
В NASA рассказали, когда начнут изучать Марс изнутри
Новости науки: NASA собирается исследовать внутренности, изучить геодезию и сейсмическую активность Марса в рамках миссии InSight, запуск которой состоится 5 мая 2018 года.
Космическое агентство провело пресс-конференцию в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Пасадене, штат Калифорния, где рассказало о следующей миссии на Красную Планету.
InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) - это исследователь внутренностей с использованием сейсмографа, геодезии и теплового транспорта, сообщает источник. Он представляет собой посадочный аппарат, который запустят 5 мая.
Это будет первая миссия, посвященная исследованию под почвой Марса, и первым сейсмографом, который установят на другом небесном теле со времен миссии NASA Apollo на Луну.
Telegraf.com.ua