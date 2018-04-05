Венера — одна из самых негостеприимных планет в нашей системе.

Венера — одна из самых негостеприимных планет в нашей системе. Ее атмосфера напоминает описание средневекового ада: густые облака серной кислоты и температура, при которой может плавиться металл. И, тем не менее, здесь есть жизнь! Информацию об этом принес исследовательский зонд "Акацуки", обнаруживший ранее не известные микроорганизмы в высоких слоях атмосферы. Ученые и вовсе полагают, что на Венере есть и многоклеточные формы жизни — Леонид Ксанфомалити из Института космических исследований РАН утверждает, что их даже можно увидеть на снимках еще советских зондов.