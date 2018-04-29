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Ученые заметили рост "мертвой зоны" в Оманском заливе

Оманский залив
04:16 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Еще в 1960-х в Оманском заливе ученые обнаружили «мертвую зону» — область, вода которая практически не содержит кислорода и, как следствие, почти лишена жизни.

В новой работе британских океанологов отмечается, что размеры этой «мертвой зоны» с тех пор сильно увеличились — и продолжают расти. Об этом Бастиан Куэсте (Bastien Queste) и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

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Сегодня известно о нескольких «зонах кислородного минимума» (ЗКМ), расположенных на глубинах более 200 метров у западных континентальных побережий, где перемешивание воды затруднено и весь имеющийся в ней кислород быстро потребляется живыми организмами. Одна из них находится в Аравийском море, растянувшись между берегами Индии, Ирана и Омана — это области исключительно активного судоходства. И, судя по новой работе, «мертвая зона» быстро увеличивается в размерах.

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Картографирование ЗКМ в Оманском заливе проводилось в 1960-х и 1990-х, однако позднее в силу сложной геополитической обстановки в регионе и с распространением пиратства исследования оказались сильно затруднены. Лишь теперь, используя плавающие беспилотники Seaglider, ученым удалось рассмотреть изменения, которые претерпевает «мертвая зона» Аравийского моря в связи с глобальным потеплением. Судя по новым данным, ЗКМ значительно выросла и приблизилась непосредственно к населенным побережьям. Текущие размеры «мертвой зоны» оцениваются как минимум в 165 тысяч квадратных километров — и более чем втрое превышают площадь Московской области.

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Морская вода получает кислород из атмосферы, и верхние ее слои достаточно хорошо насыщены им. Перемешивание позволяет ему достигать большей глубины, а деятельность живых организмов — ключевую роль в этом играют бактерии — вновь снижает содержание кислорода. Глобальное потепление, с одной стороны, приводит к большему прогреванию верхних слоев, затрудняя перемешивание, а с другой — увеличивает численность и активность микробов, потребляющих кислород.

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Большую роль в росте ЗКМ может играть и сельское хозяйство. Фосфорные и азотные удобрения смываются в реки и выносятся в океан, стимулируя рост водорослей и фитопланктона. Усиливается и поток мертвых организмов, опускающихся на глубину, — источника питания бактерий, которые являются основными потребителями кислорода. Впрочем, влияние этого фактора ученым еще предстоит оценить точнее.

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Новости науки, Аравийское море, Ближний Восток, Мертвые зоны, Наука, Оманский залив.
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