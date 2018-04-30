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Ученые обнаружили новую форму молекулы ДНК

ДНК
03:32 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости науки: Не только двойная спираль: специалисты обнаружили "узловатую" ДНК в живых клетках.

Еще в 1953 году исследователи Розалинд Франклин, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик смогли проанализировать структуру двойной спирали молекулы ДНК. Данное открытие внесло революционный вклад в развитие молекулярной биологии и формирование генетики. Однако не так давно ученые из Австралии установили, что двойная спираль - не единственная вероятная форма строения молекулы ДНК.

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Ранее проведенные изыскания продемонстрировали высокую вероятность подтверждения предположения о том, что ДНК может существовать в форме запутанного узла. Этой конфигурации молекулы специалисты дали название i-motif. Однако до настоящего времени ее так и не удавалось обнаружить в клетках живых организмов.

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Австралийские ученые из Института Гарвана (биомедицинский научно-исследовательский институт) не только отыскали i-motif, но и совершили над ней ряд экспериментов. Четыре вида азотистых оснований, входящих в состав ДНК, обычно образуют пары (аденин с тимином и гуанин с цитозином). Но, как оказалось, в i-motif это соотношение дезорганизовано. Кроме того, специалисты отметили, что скрученные в узел ДНК могут выступать переключателем, регулирующим экспрессию генов.

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Новости науки, Биология, ДНК, Здоровье, Наука.
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