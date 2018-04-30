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Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
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На Землю надвигается магнитная буря

Магнитная буря
17:35 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Магнитная буря первого и второго уровня по пятибалльной шкале накроет Землю 7 и 17 мая соответственно.

Поэтому украинцам стоит заранее подготовиться к колебаниям, вызванных активностью Солнца. 7 мая ожидается магнитная буря уровня G1, а 17 – магнитная буря уровня G2. Кроме того, магнитосфера Земли будет возмущенной в течение 7, 8 и 18 мая.

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Как отмечают специалисты, магнитные бури второго уровня могут незначительно влиять на системы управления космическими аппаратами. Из-за магнитной бури можно будет наблюдать за полярным сиянием на высоких широтах в 60 градусов и выше.

В дни магнитных бурь людям стоит быть более внимательными к своему здоровью – врачи рекомендуют больше отдыхать, пить мятный чай и гулять на свежем воздухе.

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Особенно нужно внимательно за собой следить гипертоникам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие люди могут в эти дни страдать от головной боли, быть раздражительными и чувствовать тревогу.

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Все по теме:

Новости науки, 17 мая, 7 мая, Здоровье, Земля, Космос, Магнитная буря, Солнце.
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