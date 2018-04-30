На Землю надвигается магнитная буря

Поэтому украинцам стоит заранее подготовиться к колебаниям, вызванных активностью Солнца. 7 мая ожидается магнитная буря уровня G1, а 17 – магнитная буря уровня G2. Кроме того, магнитосфера Земли будет возмущенной в течение 7, 8 и 18 мая.

Как отмечают специалисты, магнитные бури второго уровня могут незначительно влиять на системы управления космическими аппаратами. Из-за магнитной бури можно будет наблюдать за полярным сиянием на высоких широтах в 60 градусов и выше.

В дни магнитных бурь людям стоит быть более внимательными к своему здоровью – врачи рекомендуют больше отдыхать, пить мятный чай и гулять на свежем воздухе.

Особенно нужно внимательно за собой следить гипертоникам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие люди могут в эти дни страдать от головной боли, быть раздражительными и чувствовать тревогу.