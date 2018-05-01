Ученые доказали, что макияж делает женщин умнее
Новости науки: Макияж довольно своеобразно влияет на женщин.
Сотрудники Гарвардского университета уверенны, что у женщин, использующих косметику, академическая успеваемость выше, чем у любительниц натуральной красоты.
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Ученые связали свои выводы с так называемым "эффектом губной помады". Данный психологический феномен заключается в том, что нанесение макияжа повышает самооценку, которая, в свою очередь, может влиять на когнитивные способности женщин.
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В новом изыскании американских специалистов принимали участие три группы женщин. Всех доброволиц попросили пройти по несколько тестов. Перед началом испытания девушкам из первой группы сделали «makeup», дамы из второй – слушали позитивную музыку, а представительницы третьей – раскрасили нарисованные лица.
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По завершению эксперимента стало ясно, что участницы, которым нанесли макияж, справились с тестами лучше всего. Прослушивание музыки также, хоть и в меньшей мере, положительно повлияло на когнитивные способности женщин. Третья группа показала самый слабый результат.
Не макияж делает ум. А ум делает макияж.