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Ученые доказали, что макияж делает женщин умнее

Макияж
04:55 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: Твиттер

Новости науки: Макияж довольно своеобразно влияет на женщин.

Сотрудники Гарвардского университета уверенны, что у женщин, использующих косметику, академическая успеваемость выше, чем у любительниц натуральной красоты.

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Ученые связали свои выводы с так называемым "эффектом губной помады". Данный психологический феномен заключается в том, что нанесение макияжа повышает самооценку, которая, в свою очередь, может влиять на когнитивные способности женщин.

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В новом изыскании американских специалистов принимали участие три группы женщин. Всех доброволиц попросили пройти по несколько тестов. Перед началом испытания девушкам из первой группы сделали «makeup», дамы из второй – слушали позитивную музыку, а представительницы третьей – раскрасили нарисованные лица.

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По завершению эксперимента стало ясно, что участницы, которым нанесли макияж, справились с тестами лучше всего. Прослушивание музыки также, хоть и в меньшей мере, положительно повлияло на когнитивные способности женщин. Третья группа показала самый слабый результат.

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Все по теме:

Новости науки, Женщины, Исследования, Макияж, Ученые.
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1 Комментарий
  • Шурик 01.05.2018 06:37

    Не макияж делает ум. А ум делает макияж.

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