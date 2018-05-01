Ученые переоценили толщину коры Меркурия

Крошечный Меркурий движется так быстро и рядом с Солнцем, что, несмотря на сравнительную близость, остается одной из самых малоизученных планет Солнечной системы. Лишь один-единственный зонд — американский MESSENGER — провел возле него достаточно времени и изучил ландшафт и состав его поверхности. Но что лежит под нею?

Первые данные MESSENGER показали, что кора планеты составляет приличные 35 километров в глубину. Однако новый анализ, проведенный Майклом Сори (Michael Sori) из Аризонского университета, показывает, что это сильное преувеличение. В статье, готовящейся к публикации в журнале Earth and Planetary Science Letters, он приходит к выводу о том, что кора Меркурия примерно на 10 километров тоньше.

В своих расчетах Сори использовал данные наблюдений MESSENGER и новую планетную модель Исаму Мацуямы (Isamu Matsuyama) и Дугласа Хэмингуэя (Douglas Hemingway). Его оценка по большей части поддерживает гипотезу о вулканическом происхождении коры Меркурия — и аномальных размерах его ядра, на которое приходится около 60 процентов объема планеты. Это больше, чем у любой другой каменистой планеты Солнечной системы. Для сравнения: ядро Земли составляет лишь порядка 15 процентов ее объема.

Возможно, сформировался Меркурий вполне «нормальным», однако за годы близости к Солнцу значительные количества вещества были унесены с его поверхности. По оценкам Сори, около 11 процентов расплавленной магмы на поверхности планеты застыло, превратившись в кору, которая впоследствии пополнялась за счет вулканических процессов.