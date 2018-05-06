Ученые выяснили, о чем чаще всего врут на сайтах знакомств

Ученые из Стэнфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, о чем чаще всего врут на сайтах знакомств. Они также попытались определить, зачем пользователи сайтов знакомств рассказывают о себе неправдивую информацию.

Основной причиной лжи в профилях и личной переписке пользователей сайтов знакомств является желание показаться более интересным человеком. Кроме того, как мужчины, так и женщины чаще всего врали о невозможности встретиться в реальной жизни, придумывая различные причины, которые мешают им пойти на свидание.

При этом, ученые обнаружили, что ложь не была связана с желанием получить большее количество сексуальных связей "на одну ночь". Скорее, пользователи врали для того, чтобы иметь больше шансов построить серьезные отношения, отмечает ведущий автор исследования Джеффри Хэнкок.

В ходе исследования ученые проанализировали более 2000 сообщений в личной переписке свыше 200 пользователей сайтов знакомств. При этом, были учтены данные лишь о тех респондентах, которые находились на начальном этапе виртуального знакомства и пока не встречались в реальной жизни.

В результате они обнаружили, что 7 процентов сообщений содержали неправдивую информацию. В большинстве случаев неправдивой была информация о свободном времени пользователя или о причине, которая мешала им отправиться на свидание в ближайшие дни.

"Например, пользователь писал о том, что к нему в гости неожиданно нагрянула сестра, хотя на самом деле у него было свободное время. Такой лжи в личной переписке на сайтах знакомств было 30 процентов. При этом, нам удалось выяснить, что несмотря на ложь и нежелание встречаться в ближайшее время в реальной жизни, эти пользователи не хотели терять контакт с собеседником и надеялись встретиться с ним в будущем", - отметил Хэнкок.

Он также объяснил, что в действительности эта ложь не означает, что человек не хочет встречаться в реальной жизни, а лишь говорит о том, что ему нужно немного больше времени для того, чтобы подготовиться к свиданию. "Именно сегодня у него может быть плохое настроение или, по его мнению, непривлекательный внешний вид", - отмечает ученый.

Ученые также сообщили, что результаты исследования показывают положительную динамику в отношении того, насколько искренни намерения пользователей сайтов знакомств. "Наши данные свидетельствуют о том, что большинство сообщений, отправляемых людьми, являются честными, и это позитивный шаг в направлении укрепления доверия в отношении виртуальных знакомств", - подытожили исследователи.