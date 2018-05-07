Астрономы настаивают на том, что Плутон все таки является планетой

Астрономы Алан Стерн и Дэвид Гринспун призвали вернуть Плутону статус планеты, которого он был лишен в 2006 году. Как отмечают они в своей колонке, решение лишить Плутон звания планеты было ошибочным, а данные, полученные в ходе миссии New Horizons, позволили удостоверится в том, что он обладает необходимыми "планетными" свойствами.

"Когда мы видим объект, похожий на Плутон, со множеством знакомых черт – горами льда, залежами азота, голубым небом со слоями смога – мы и наши коллеги вполне естественно используем слово "планета" для того, чтобы обозначить этот объект и сравнить его с другими известными планетами", - пишут ученые.

Они отмечают, что необходимость переосмыслить значение слова "планета" была продиктована несколькими открытиями: обнаружением множества планет, которые находятся за пределами Солнечной систем и вращаются вокруг других звезд, которые называются "экзопланетами", и открытием множества небольших льдистых объектов за орбитой Нептуна.

В 2006 году Международный астрономический союз принял новое определение планеты, которое, как подчеркивают Стерн и Гринспун, "было поспешным и содержит несколько недочетов". Во-первых, оно определяет планетой тело, которое вращается вокруг Солнца, "выбрасывая", таким образом, экзопланеты. Во-вторых, планетой считается небесное тело, которое смогло очистить свою орбиту от астероидов и другого "мусора". "Это приводит к череде причудливых и абсурдных выводов. Например, о том, что первые 500 миллионов лет своего существования Земля не была планетой, поскольку вращалась среди обломков. Или о том, что если мы возьмем Землю сейчас и переместим в пояс астероидов, она перестанет быть планетой", - пишут астрономы.

"Фактически, астрономы "нарушают" это постановление МАС каждый раз, когда они называют любой мир, открытый за пределами Солнечной системы, планетой, и обсуждают геологию и другие свойства карликовых миров. С другой стороны, журналисты и сторонники этой идеи продолжают искажать образ Плутона в умах обывателей, школьников и студентов, приравнивая его по статусу к заурядным астероидам", — продолжают Стерн и Гринспун.

Исследователи подчеркивают, что год назад было предложено новое определение планеты, которое опирается на ее геологические свойства, а не на особенности орбиты, и отправили его на рассмотрение в МАС. Как надеются Стерн и Гринспун, руководящие органы МАС согласятся с их идеей в ближайшее время и вернут Плутону статус планеты.

"Само слово планета появилось намного раньше, чем наука и астрономия. Нельзя загонять здравый смысл в какие-то лингвистические рамки. Смысл слов определяет культура, а не голосование, и то же самое касается научных парадигм", — заключают ученые.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 – объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для New Horizons.