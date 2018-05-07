Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
ОБСЕ не видит причин для усиления своего присутствия на Закарпатье
Новости: В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
В Оксфорде произошла стрельба, были слышны взрывы
Новости: Марта Костюк - о выступлении на турнире WTA в Мадриде
Марта Костюк - о выступлении на турнире WTA в Мадриде
Новости: Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
X

Астрономы настаивают на том, что Плутон все таки является планетой

Плутон
21:57 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости науки: Ученые настаивают, что исключение Плутоне из числа планет Солнечной системы было ошибочным.

Астрономы Алан Стерн и Дэвид Гринспун призвали вернуть Плутону статус планеты, которого он был лишен в 2006 году. Как отмечают они в своей колонке, решение лишить Плутон звания планеты было ошибочным, а данные, полученные в ходе миссии New Horizons, позволили удостоверится в том, что он обладает необходимыми "планетными" свойствами.

"Когда мы видим объект, похожий на Плутон, со множеством знакомых черт – горами льда, залежами азота, голубым небом со слоями смога – мы и наши коллеги вполне естественно используем слово "планета" для того, чтобы обозначить этот объект и сравнить его с другими известными планетами", - пишут ученые.

Они отмечают, что необходимость переосмыслить значение слова "планета" была продиктована несколькими открытиями: обнаружением множества планет, которые находятся за пределами Солнечной систем и вращаются вокруг других звезд, которые называются "экзопланетами", и открытием множества небольших льдистых объектов за орбитой Нептуна.

В 2006 году Международный астрономический союз принял новое определение планеты, которое, как подчеркивают Стерн и Гринспун, "было поспешным и содержит несколько недочетов". Во-первых, оно определяет планетой тело, которое вращается вокруг Солнца, "выбрасывая", таким образом, экзопланеты. Во-вторых, планетой считается небесное тело, которое смогло очистить свою орбиту от астероидов и другого "мусора". "Это приводит к череде причудливых и абсурдных выводов. Например, о том, что первые 500 миллионов лет своего существования Земля не была планетой, поскольку вращалась среди обломков. Или о том, что если мы возьмем Землю сейчас и переместим в пояс астероидов, она перестанет быть планетой", - пишут астрономы.

"Фактически, астрономы "нарушают" это постановление МАС каждый раз, когда они называют любой мир, открытый за пределами Солнечной системы, планетой, и обсуждают геологию и другие свойства карликовых миров. С другой стороны, журналисты и сторонники этой идеи продолжают искажать образ Плутона в умах обывателей, школьников и студентов, приравнивая его по статусу к заурядным астероидам", — продолжают Стерн и Гринспун.

Исследователи подчеркивают, что год назад было предложено новое определение планеты, которое опирается на ее геологические свойства, а не на особенности орбиты, и отправили его на рассмотрение в МАС. Как надеются Стерн и Гринспун, руководящие органы МАС согласятся с их идеей в ближайшее время и вернут Плутону статус планеты.

"Само слово планета появилось намного раньше, чем наука и астрономия. Нельзя загонять здравый смысл в какие-то лингвистические рамки. Смысл слов определяет культура, а не голосование, и то же самое касается научных парадигм", — заключают ученые.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными телами. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 – объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для New Horizons.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономы, Планета, Плутон, Солнечная система, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Биологи успешно испытали лекарство от алкоголизма Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии Научные гипотезы, которые оказались ошибочными

Последние новости

Гроза и ветер: киевлян предупреждают об ухудшении погоды Уморительные картинки, которые сделают ваш вечер Цветные снимки пляжной жизни Чили в 1980-е годы (Фото)
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
03 Ученые нашли скрытый текст на "пустых" Свитках Мертвого моря
04 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
05 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Новости сегодня
21:54 Ученые рассказали о самых полезных крупах для похудения
21:50 Самые симпатичные бортпроводники разных авиакомпаний мира (Фото)
21:41 Джошуа рассказал, какова вероятность проведения боя против Уайлдера
21:36 В Киевской области пьяный десятиклассник зарезал подростка
21:23 Ученые создали контактные линзы с лазером
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
В Украине 8 и 9 мая полиция переходит на усиленный режим
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Новости: Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Эмили Ратажковски кардинально сменила имидж
Добавить комментарий
0