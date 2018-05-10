Ученые наглядно показали, как вирус ВИЧ убивает клетки (Видео)

Американские ученые показали процесс внедрения вируса ВИЧ в клетки человеческого организма. Анимационный ролик опубликовали в Сети. В основу видео поместили знания специалистов-иммунологов, собранных за последние 10 лет изучения действия ВИЧ. Целью ролика стала демонстрация влияния вирусных клеток ВИЧ на здоровые клетки организма человека. Профессор биологии Университета штата Юта Джанет Иваса проанализировал данные по статистике и процессам распространения ВИЧ и создал уникальный 6-минутный видеофакт. Science of HIV, для которого Юта Джанет Иваса и создал ролик.