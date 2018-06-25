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Ученым удалось обнаружить недостающую часть обычной материи во Вселенной

Материя
02:53 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Исследователи из университета Боулдера, Колорадо, сообщили о том, что им удалось обнаружить последнюю недостающую часть обычной материи Вселенной.

Из этой обычной, барионной материи, состоят все физические объекты, существующие во Вселенной, начиная от звезд и заканчивая черными дырами. Но до последнего времени астрономам удавалось идентифицировать лишь две третьих части от того количества материи, которое, согласно теории, было сформировано в момент Большого Взрыва.

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Недостающая треть материи была найдена учеными в межгалактическом космическом пространстве. Эта материя существует в виде "нитей" газообразного кислорода, разогретого до температур порядка 1 миллиона градусов Цельсия. Данное открытие имеет огромное значение для астрофизики. "Это является ключевым моментом для проведения полной проверки достоверности теории Большого Взрыва" - пишут исследователи.

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Отметим, что недостающая обычная материя никак не связана с темной материей, на долю которой приходится большая часть от общего количества материи во Вселенной. За все время исследований космического пространства ученым-астрофизикам удалось определить параметры распределения обычной материи в пространстве, около 10 процентов материи содержится в галактиках, а 60 процентов существует в виде облаков космического газа, разбросанных в пространстве между галактиками.

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В 2012 году ученые выдвинули предположение, что недостающие 30 процентов барионной материи могут существовать в виде "нитей", из которых сплетены структуры, напоминающие огромные космические сети, Warm-Hot Intergalactic Medium (WHIM). Для поисков WHIM-структур ученые исследовали квазар 1ES 1553, черную дыру, расположенную в центре одной из галактик, которая поглощает огромное количество материи и светится очень ярким светом.

"Этот квазар является одним из самых ярких "маяков" в космосе" - пишут исследователи, - "И как свет от маяка, проходящий сквозь туман, свет квазара дает нам массу информации о межгалактическом пространстве и его свойствах".

Наблюдения за квазаром были проведены при помощи космических телескопов Hubble и XMM-Newton. Спектрографический анализ света квазара дал четкие подписи, указывающие на присутствие большого количества ионизированного кислорода в пространстве, разделяющем квазар и Солнечную систему. Собранные данные позволили рассчитать плотность кислорода и если привести эту плотность к объему Вселенной, то как раз и получаются недостающие до последнего времени 30 процентов барионной материи.

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Ученые выдвинули теорию, согласно которой кислород в межгалактическом пространстве "выдувался" звездами и квазарами из недр галактик в течение миллиардов лет, что привело к его накоплению в больших количествах. А в своих дальнейших исследованиях ученые планируют сбор дополнительных данных, которые позволят подтвердить их выводы и теории, для чего им придется навести космические телескопы на несколько других самых ярких квазаров.

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