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Получен новый снимок астероида Веста

Астероид Веста
10:01 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: eso.org

Новости науки: Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью приемником SPHERE/ZIMPOL получили новый снимок астероида Веста.

Веста располагается в Главном поясе астероидов и на нее приходится 9% его массы. Стоит отметить, что масса Главного пояса составляет примерно 4% массы Луны.

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На левом снимке дано фото, сделанное на SPHERE, на правом для сравнения – комбинированное синтетическое изображение, которое было сгенерировано с помощью специального инструмента OASIS, применяемого для различных космических миссий. OASIS учитывает такие факторы, как отражающая способность поверхности Весты и геометрические условия наблюдений на VLT/SPHERE, и строит трехмерную модель формы поверхности Весты на основе изображений, полученных космическим аппаратом NASA Dawn, который выполнил 14-месячный обзор поверхности Весты в 2011 – 2012 годах.

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Веста находится в два раза дальше от Солнца, чем Земля, а ее диаметр составляет всего 525 километров. На фото можно увидеть главные особенности Весты: гигантскую ударную впадину на ее южном полюсе и высокую гору в нижней правой части кадра. Это центральный пик кратера Реасильвия высотой около 22 километров.

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Новости науки, Астероид, Веста, Европейская южная обсерватория, Космос, Телескоп, Ученые.
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