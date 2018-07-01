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Новости: Ученые обнаружили доказательства существования магнитного монополя
Ученые обнаружили доказательства существования магнитного монополя
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Ученые обнаружили доказательства существования магнитного монополя

Наука
01:08 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости науки: Магнитный монополь может существовать не только как математическая абстракция.

Ученые обнаружили следы магнитного монополя — источника магнитного поля, существование которого отрицает современная физика. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ИНДИКАТОР.

Электрическая и магнитная составляющие электромагнитного поля описываются похожими уравнениями, но ведут себя по-разному. Например, электрический заряд (электрон) существует, а вот магнитный — нет. То есть электрическое поле может быть создано единичным «полюсом» (монополем), а магнитное создается только парой полюсов, северным и южным (диполем). Такая картина мира описывается основными для электромагнетизма уравнениями Максвелла и подтверждается многочисленными экспериментами.

Несмотря на это, есть несколько гипотез, которые предполагают, что магнитный монополь (аналог электрона — электрического монополя) все-таки существует. Они описаны только математически и представляют собой скорее гипотетические предположения, никаких реальных физических подтверждений существования магнитного монополя нет. Более того, если его все-таки найдут, придется переписать уравнения Максвела и вместе с ними всю теорию электромагнетизма.

Результаты последнего исследования американских ученых показали, что магнитный монополь может существовать не только как математическая абстракция. Для своих экспериментов они использовали квантовый газ, в котором, в отличие от обычного газа, частицы неотличимы друг от друга. Типичный квантовый газ — это электроны в кристаллической решетке металла). Из-за этого свойства давление и температура такого газа описываются уравнениями квантовой статистики, а не обычной молекулярной физики. Обычно квантовый газ получают охлаждением атомов до температур, близких к абсолютному нулю. В таком состоянии атомы становятся практически неподвижными и их удобно изучать.

Авторы исследования подвергли квантовый газ радио— и микроволновому облучению. Изменяя параметры этого излучения, ученые смогли менять внутреннюю магнитную характеристику атомов — спин, который можно сравнить с магнитной стрелкой у компаса. Физики последовательно изменяли спин почти неподвижных атомов между всеми возможными значениями, то есть заставили его сделать один «полный оборот». Однако по окончанию эксперимента спин не вернулся в изначальное состояние, а немного отклонился от него. Это отклонение ученые объясняют именно влиянием магнитного монополя. Чтобы исключить другие возможные помехи, ученые повторили эксперимент, но в этот раз устранили действие гипотетического монополя. В этом случае спин атомов вернулся в изначальное состояние без каких-либо искажений.

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Новости науки, Магнитный монополь, Наука, Новости науки.
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