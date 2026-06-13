После волны критики: Мартыновская сделала новое заявление после обвинений в издевательстве над животными

Кулинар объяснила, что не осознавала, как ее слова будут звучать из ее уст

Скандал вокруг судьи "МастерШеф" Ольги Мартыновской не утихает уже несколько дней. После громкого резонанса и первого видеообращения кулинар решила еще раз публично объяснить свои слова, вызвавшие волну негодования в соцсетях.

В новом сообщении в Instagram Мартыновская заявила, что активно распространяющийся в сети отрывок из интервью был неправильно воспринят из-за ее неудавшейся формулировки. По словам телеведущей, она не описывала свой опыт жестокого обращения с животными, а пыталась передать, как в детстве ее воспринимали окружающие.

Звезда призналась, что неудачно соединила личные воспоминания с представлениями о типичном "сорвиголове", из-за чего ее слова прозвучали так, будто речь шла о реальных поступках. Мартыновская сообщила, что полностью берёт на себя ответственность за то, как это прозвучало.

Мартыновская признала, что не задумалась о том, как подобная история может восприниматься, когда ее рассказывает публичный человек. По словам кулинара, самой большой ошибкой она считает то, что ее манера подачи могла создать впечатление, будто жестокость к животным можно вспоминать без должной оценки.

Судья "МастерШеф" заявила, что не принимает насилия над животными в каких-либо его проявлениях, а также поблагодарила людей, которые не промолчали и выразили свою позицию, даже если она была резкой. По словам знаменитости, эта ситуация стала для нее важным уроком.

Напомним, поводом для скандала стало интервью Мартыновской Маше Ефросининой. Во время разговора кулинар вспоминала о своем детстве и пыталась описать себя как озорного ребенка. Она рассказала, что в детстве "бросала кошек через крышу и бежала ловила. Или, питарды привязывали к хвостам кошачьим. Ну такой, сорванец был".

Ольга Мартыновская. Фото: instagram.com/olga_martynovska

Отрывок быстро разлетелся соцсетями, а пользователи Threads обвинили телеведущую в романтизации жестокого обращения с животными. Украинцы также обратили внимание на реакцию Маши Ефросининой, которая смеялась во время разговора.

Впоследствии телеведущая пояснила, что скандальный фрагмент был неудачной гиперболой, а не описанием реальных событий и сообщила, что этот эпизод будет удален из интервью. После этого сама Мартыновская записала видеообращение, в котором извинилась перед всеми, кого могли задеть ее слова, и подчеркнула, что поддерживает лишь гуманное отношение к животным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что участник "МастерШеф" добровольно оставил шоу ради службы в ВСУ. Судьи не смогли сдержать слез.