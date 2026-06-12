После слов о "петардах на кошачьих хвостах": Мартыновская записала эмоциональное видео к украинцам

Звезда "МастерШеф" впервые отреагировала на критику

После громкого скандала, разгоревшегося вокруг интервью с Ольгой Мартыновской в разговоре с Машей Ефросининой, звезда кулинарного шоу "МастерШеф" впервые публично обратилась к украинцам и извинилась за свои слова о детских "развлечениях" с животными.

Напомним, в скандальном интервью кулинар вспомнила эпизоды с детства, которые вызвали резкую реакцию в сети, в частности слова о "бросании кошек через крышу" и "привязывании петард к кошачьим хвостам".

После волны критики отрывок видео начал активно обсуждаться в соцсетях.

В ответ на резонанс в пятницу, 12 июня, Мартыновская опубликовала видеообращение у сторис Instagram, где обратилась ко всем, кого возмутили ее слова, и попросила прощения за эмоциональную формулировку.

"Хочу искренне извиниться перед вами, за те неприятные ощущения, которые вам пришлось прожить во время просмотра интервью моего у Маши. А именно, что касается факта о моем озорном детстве. Хочу извиниться за гиперболизацию этой истории. Точно не хотела задеть ваши чувства. Простите, что так вышло. Что вы это услышали и узнали обо мне. Извините, что я неконтролируемо так рассказывая о себе сказала то, что было. Не пропагандирую, не поддерживаю издевательство над животными, насилие над ними. Только защита и любовь должны быть по отношению к ним. Я очень извиняюсь, что задела ваши чувства. Такого больше не повторится. Спасибо за понимание", — заявила Ольга.

Перед этим Маша Ефросинина в своем Instagram заявила, что ни она, ни Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными и какие-либо действия, которые могут причинить им боль или страдания. Ведущая приняла решение удалить этот фрагмент из интервью.

Напомним, что домашний любимец – это не только радость, но и ответственность. Ранее "Телеграф" писал, за нарушение каких правил содержания животных украинцам могут выписать штрафы на тысячи гривен.