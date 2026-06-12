Після слів про "петарди на котячих хвостах": Мартиновська записала емоційне відео до українців

Зірка "МастерШеф" вперше відреагувала на критику

Після гучного скандалу, що розгорівся навколо інтерв’ю з Ольгою Мартиновською у розмові з Машою Єфросиніною, зірка кулінарного шоу "МастерШеф" вперше публічно звернулася до українців і перепросила за свої слова про дитячі "розваги" з тваринами.

Нагадаємо, у скандальному інтерв’ю кулінарка згадала епізоди з дитинства, які викликали різку реакцію у мережі, зокрема слова про "кидання котів через дах" та "прив’язування петард до котячих хвостів".

Після хвилі критики уривок відео почав активно обговорюватися в соцмережах.

У відповідь на резонанс у п'ятницю, 12 червня, Мартиновська опублікувала відеозвернення в сторіс Instagram, де звернулася до всіх, кого обурили її слова, та попросила вибачення за емоційне формулювання.

"Хочу щиро перепросити у вас за ті неприємні відчуття, які вам довелось прожити під час перегляду інтерв’ю мого у Маші. А саме, що стосується факту про моє бешкетне дитинство. Хочу попросити вибачення за гіперболізацію цієї історії. Точно не хотіла зачепити ваші почуття. Вибачте, що так сталося. Що ви це почули і дізналися про мене. Вибачте, що я неконтрольовано так розповідаючи про себе сказала те, що було. Не пропагую, не підтримую знущання над тваринами, насилля над ними. Тільки захист і любов мають бути по відношенню до них. Я дуже перепрошую, що зачепила ваші почуття. Такого більше не повториться. Дякую за розуміння", — заявила Ольга.

Перед цим Маша Єфросиніна у своєму Instagram заявила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорстоке поводження з тваринами та будь-які дії, які можуть завдати їм болю чи страждань. Ведуча прийняла рішення видалити цей фрагмент з інтерв'ю.

Нагадаємо, що домашній улюбленець – це не лише радість, а й відповідальність. Раніше "Телеграф" писав, за порушення яких правил утримання тварин українцям можуть виписати штрафи на тисячі гривень.