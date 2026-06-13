Після хвилі критики: Мартиновська зробила нову заяву після звинувачень у знущанні над тваринами

Кулінарка пояснила, що не усвідомлювала, як її звучатимуть із її вуст

Скандал навколо судді "МастерШеф" Ольги Мартиновської не вщухає вже кілька днів. Після гучного резонансу та першого відеозвернення кулінарка вирішила ще раз публічно пояснити свої слова, які викликали хвилю обурення в соцмережах.

У новому дописі в Instagram Мартиновська заявила, що уривок з інтерв'ю, який активно поширюється в мережі, був неправильно сприйнятий через її невдале формулювання. За словами телеведучої, вона не описувала власний досвід жорстокого поводження з тваринами, а намагалася передати, як у дитинстві її сприймали оточуючі.

Зірка зізналася, що невдало поєднала особисті спогади з уявленнями про типового "шибайголову", через що її слова прозвучали так, ніби йшлося про реальні вчинки. Мартиновська повідомила, що повністю бере на себе відповідальність за те, як це прозвучало.

Мартиновська визнала, що не замислилася над тим, як подібна історія може сприйматися, коли її розповідає публічна людина. За словами кулінарки, найбільшою своєю помилкою вона вважає те, що її манера подачі могла створити враження, ніби жорстокість до тварин можна згадувати без належної оцінки.

Суддя "МастерШеф" заявила, що не приймає насильства над тваринами у будь-яких його проявах, а також подякувала людям, які не промовчали та висловили свою позицію, навіть якщо вона була різкою. За словами знаменитості, ця ситуація стала для неї важливим уроком.

Нагадаємо, приводом для скандалу стало інтерв'ю Мартиновської Маші Єфросиніній. Під час розмови кулінарка згадувала про своє дитинство і намагалася описати себе як пустотливу дитину. Вона розповіла, що у дитинстві "кидала котів через кришу і бігла ловила. Або, пітарди прив'язували до хвостів котячих. Ну такий, шибеник був".

Ольга Мартиновська. Фото: instagram.com/olga_martynovska

Уривок швидко розлетівся соцмережами, а користувачі Threads звинуватили телеведучу у романтизації жорстокого поводження з тваринами. Українці також звернули увагу на реакцію Маші Єфросиніної, яка сміялася під час розмови.

Згодом телеведуча пояснила, що скандальний фрагмент був невдалою гіперболою, а не описом реальних подій, та повідомила, що цей епізод буде видалено з інтерв'ю. Після цього сама Мартиновська записала відеозвернення, в якому попросила вибачення у всіх, кого могли зачепити її слова, і наголосила, що підтримує лише гуманне ставлення до тварин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що учасник "МастерШеф" добровільно залишив шоу заради служби у ЗСУ. Судді не змогли стримати сліз.