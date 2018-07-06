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Часть мозга Эйнштейна показали всему миру

Альберт Эйнштейн
19:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости науки: Музей естествознания в Мюнстере посвятил серому веществу в наших головах масштабную выставку под названием "Мозг - интеллект, сознание, чувства".

Более 750 экспонатов, часть из которых являются интерактивными, иллюстрирующие анатомическую многогранность и функциональную эффективность сложного органа. Одних только образцов мозга, как животных, так и человека, здесь представлено более 70.

"Работающий мозг посетителя смотрит, так сказать, сам на себя на этой выставке", - говорит Маттиас Леб (Matthias Löb), директор региональной корпорации Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) в ведении которой находится мюнстерский музей.

Самый удивительный экспонат на выставке - лондонское такси. Но не автомобиль, а его водители. Дело в том, что лондонские таксисты - люди особые. Чтобы стать таксистом в британской столице, надо сдать экзамен, который считается одним из самых сложных в мире, если не самым сложным. Водитель такси должен безошибочно ориентироваться в городе, знать все его улицы, больницы, клубы, гостиницы и даже общественные туалеты. Желающий получить водительскую лицензию на управление такси в Лондоне должен знать город лучше, чем навигатор.

Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна о гравитации 

Вот почему исследователи из университетского колледжа Лондона провели с водителями такси такой необычный эксперимент. Оказалось в итоге, что мозг таксистов особенно успешно может справиться с задачей восстановления нервных клеток.

Самый неприметный с виду экспонат выставки оказывается самым ценным: два тончайшие срезы мозга Альберта Эйнштейна. Можно ли, глядя на этот препарат, сделать вывод о гениальности человека? После смерти лауреата Нобелевской премии американский патологоанатом Томас Харви сохранил мозг Эйнштейна, разрезав его на много блоков, с целью объяснить феномен гениальности. Срезы на выставку в Мюнстер были привезены из Музея медицинской истории Мюттера (Филадельфия, США).

Мозг Эйнштейна "окружили" на выставке целой свитой мозгов самых разных животных: от миниатюрного мозга летучей мыши - до мозга слона весом свыше четырех килограммов. В зале, посвященном такой функции мозга, как контроль над поведением, можно увидеть реалистичную и очень увеличенную копию муравья: его мозг атаковал паразитический грибок, который полностью взял под контроль бедное насекомое, чтобы обеспечить свое собственное выживание.

ОТО Эйнштейна прошла один из самых точных тестов

Не так и сложно перехитрить время и человеческий мозг. Примером тому является так называемая комната Эймса - помещение трапециевидной формы, которое используют для создания оптической иллюзии. Если заглянуть через маленькую щель до такой комнаты, то человек, стоящий в одном ее углу, кажется гигантом, а человек, стоящий в другом углу - карликом.

Не оставит равнодушным серое вещество посетителей и раздел выставки, посвященный искусственному интеллекту. Научная фантастика любит пугать нас антиутопиями, в которых киборги подчиняют себе человека. Однако уже сегодня мы пользуемся услугами умных машин и порой слепо им доверяем. "Мы еще не знаем, является ли это благословением или проклятием, - говорит директор музея Ян Оле Кріґ (Jan Ole Krieg). - Вот почему мы и смотрим на этот феномен со всех сторон, пытаясь выяснить плюсы и минусы". Амбивалентность технологий с использованием искусственного интеллекта демонстрирует "нанятый" музеем робот, который на время работы экспозиции заменил живых экскурсоводов и проводит, оснащен трехмерной камерой и многочисленными датчиками, посетителей по выставочным залам. Выставка в Музее естествознания в Мюнстере будет работать до 27 октября 2019 года.

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Новости науки, Альберт Эйнштейн, Выставка, Мозг, Музей, Музей естествознания, Мюнстер, Эйнштейн.
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1 Комментарий
  • ЛИВ 06.07.2018 19:46

    Надеюсь, всю правильно показали. Сначала кусочек мозга Энштейна-ребенка, потом отрочества, взрослого возраста и наконец зрелого. Чтобы лучше было видно динамику становления гениальности.

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