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В Китае найдены древнейшие орудия предков человека

Древние люди
17:51 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Орудия оказались древнейшими следами человека на территории Евразии.

Ученые из Института геохимии в Гуанчжоу Китайской академии наук заявили о том, что им удалось обнаружить каменные орудия человека прямоходящего, возраст которых превышает два миллиона лет.

Орудия стали древнейшими следами человека на территории Евразии и свидетельствует о том, что далекие предки человека покинули Африку и пересекли континент гораздо раньше, чем считалось.

Древнейшие следы рода Homo были обнаружены в Эфиопии, их возраст составляет 2,8 миллиона лет. Самыми же древними следами человека за пределами Африки считались останки, которые были найдены в Дманиси в Грузии: ранние Homo erectus жили здесь еще 1,77-1,85 миллиона лет назад, вскоре после появления их в Африке. Старейшие свидетельства присутствия H. erectus на востоке Евразии — в Китае и Индонезии — включают каменные инструменты и останки, датированные 1,5-1,7 миллиона лет назад.

Теперь же ученые провели работы на Лессовом плато в восточной части Центрального Китая и нашли почти сотню каменных наконечников, отщепов и ядер для изготовления орудий. Кроме того, были найдены также останки животных, которые обитали здесь. Для установления возраста находок исследователи использовали палеомагнитные данные, определив его для некоторых в целых 2,12 миллиона лет.

Отмечается, что это означает, что древние люди вышли из Африки на 250 тысяч лет раньше, чем считалось, а на востоке Евразии появились на 850 тысяч лет раньше предполагаемого. Стоит отметить, что восток Африки и Китай разделяют около 15 тысяч километров разнообразной по климату и условиям территории, которую удалось преодолеть древним предкам человека.

Вместе с тем, существует гипотеза, согласно которой родиной Homo erectus была не Африка. Такая гипотеза предполагает, что из Африки вышли более ранние Homo и уже в Азии превратились в erectus, часть из которых снова вернулась в Африку.

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Новости науки, Древние люди, Китай, орудия, Следы, Ученые.
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