NASA показало удивительный снимок с Марса

NASA опубликовало необычный снимок поверхности Марса, который был сделан с помощью станции Mars Reconnaissance Orbiter. На опубликованном снимке можно заметить необычные объекты на поверхности Красной планеты, которые напоминают черных пауков.

Как объясняют исследователи, с приходом весны углекислый газ "прорывает" слой льда на южном полюсе планеты. После этого газ попадает в атмосферу, а вокруг образовавшихся отверстий садится темная пыль.

Отмечается, что подобный сезонный процесс никогда не наблюдался на Земле. Подобно льду на Земле, происходит сублимация льда из диоксида углерода на Марсе, он переходит из твердого состояния в газообразное, оказывается в ловушке, а затем "сбегает" из нее.