Человеческая психика остается одной из самых больших загадок в мире.

Человеческая психика остается одной из самых больших загадок в мире. Хотя исследователи узнали много интересных фактов о психологических особенностях человека, и даже могут предсказывать наше поведение, исходя из некоторых правил, многое еще остается непознанным. Знали ли вы, насколько ошибочны ваши воспоминания, как долго формируются ваши привычки или количество друзей, которое вы можете приобрести? Вот эти и другие психологические факты, которые помогут вам лучше узнать самого себя.