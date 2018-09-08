Археологи обнаружили уникальное парное захоронение на запорожской Мамай-горе

Савмак и Лаодика знали друг друга с детства. Каждое лето их родители, подружились еще смолоду в военных походах, становились лагерем над Борисфеном, чтобы их лошади и овцы хорошо откормились на бескрайних пастбищах Большого Луга. А через несколько лет они поженились, и взялись строить свою судьбу, лелея надежды на продолжение рода и большие богатства жизни. Вот только Тагимасад, Солнце-Бог, имел на них другие планы, и их жизни оборвались внезапно. Семья провела Савмака и Лаодику в последнюю совместную путь, отпраздновав знаменательный переход щедрой тризной (поминальным застольем) и снабдив их всем необходимым для начала сакрального путешествия. И они двинулись дальше, вместе.

Об уникальной находке археологов сообщает secrethistory.su со ссылкой на страницу "Мамай-гора" в Фейсбуке.

Это только легенда, один из вариантов развития конкретных событий, происходивших в IV в. до н.э., и о которых мы можем догадываться по очередной чрезвычайно интересной скифской достопримечательности, исследованной на Мамай-горе в этом сезоне.

При осмотре траншеи, пробитой бульдозером вдоль лесополосы, были замечены следы выброса (то есть неравномерность почвы, выбрасываемой при рытье ямы). Археологами вручную была проложена прирезка размерами в 2х2 м, в которой уже обнаружили пятно, свидетельствовала о наличии комплекса захоронения.

При зачистке, на глубине 2 м от современной поверхности, было найдено парное захоронение. Вообще-то, парные захоронения не редкость для скифов, они также встречались и на Мамай-горе. Однако это - на самом деле уникальное, поскольку тела (предварительно, мужа и жены) были положены друг на друга.

На лестнице к погребальной ямы найдены остатки костей животных, в голове у умерших обнаружен скелет лошади. Это свидетельствует о том, что родные не только провели традиционную для скифов тризну, но и сделали жертвоприношения, чтобы помочь умершим успешно начать их новый, внеземной путь.

При осмотре, сначала у левой руки нижнего скелета было выявлено 13 наконечников стрел, позже нашли еще 9 в районе живота, а также вблизи правого уха было найдено нож с костяной ручкой.

Кем были, от чего именно умерли Савмак и Лаодика мы, возможно, узнаем несколько позже, когда в лабораторных условиях будут проведены соответствующие экспертизы.

Обращаем ваше внимание, что данное захоронение обнаружено со стороны «береговой» стороны памятника, то есть в зоне, которой больше всего угрожает дальнейшая естественная разрушение. И если бы не наши с вами усилия и привлечения специальной техники, то к нему мы, возможно, добрались бы только через несколько лет. Не было ли бы уже поздно?