Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста

Японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который отправится к Луне с помощью ракеты SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), сообщила компания на своей странице в Twitter.

В компании отметили также, что ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), а затем вернется обратно на Землю. Полет ракеты запланирован на 2023 год.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa.

— SpaceX (@SpaceX) 18 сентября 2018 г.