Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста

Японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который отправится к Луне с помощью ракеты SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), сообщила компания на своей странице в Twitter.

В компании отметили также, что ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), а затем вернется обратно на Землю. Полет ракеты запланирован на 2023 год.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa. — SpaceX (@SpaceX) 18 сентября 2018 г.

На странице проекта dearMoon Маэдзава заявил о том, что возьмет с собой в полет семь деятелей искусства: художника, музыканта, модельера, режиссера и других. Имена деятелей искусства не раскрываются.

О планах отправить космических туристов к Луне в 2018 году компания заявила в феврале 2017 года. Высадка туристов на спутник Земли не запланирована. Ожидается, что они облетят Луну и вернутся на Землю. Путешествие продлится около недели, за это время туристы преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров.