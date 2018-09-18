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Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
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Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста

Луна
13:15 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости науки: Полет к Луне совершит японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

Японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава станет первым космическим туристом, который отправится к Луне с помощью ракеты SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), сообщила компания на своей странице в Twitter.

В компании отметили также, что ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), а затем вернется обратно на Землю. Полет ракеты запланирован на 2023 год.

На странице проекта dearMoon Маэдзава заявил о том, что возьмет с собой в полет семь деятелей искусства: художника, музыканта, модельера, режиссера и других. Имена деятелей искусства не раскрываются.

О планах отправить космических туристов к Луне в 2018 году компания заявила в феврале 2017 года. Высадка туристов на спутник Земли не запланирована. Ожидается, что они облетят Луну и вернутся на Землю. Путешествие продлится около недели, за это время туристы преодолеют расстояние в 500-650 тысяч километров.

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Новости науки, SpaceX, Имя туриста, Луна, Полет к Луне, Турист, Турист на Луне.
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