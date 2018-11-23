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Одна из планет системы TRAPPIST-1 может стать пригодной для жизни

Одна из планет системы TRAPPIST-1 может стать пригодной для жизни
12:50 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф zn.ua Фото: из открытых источников

Новости науки: Исследователи установили, что на TRAPPIST-1e, предположительно, возможно существование воды в жидком виде, а значит, она может быть пригодной для поддержания жизни.

Температура планеты TRAPPIST-1e может быть пригодной существования жидкой воды.

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона изучили планеты системы TRAPPIST-1, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Земли, и установили, что одна из них, TRAPPIST-1e, может быть пригодной для жизни. Как сообщает "Популярная механика", температура этой планеты может поддерживать существование воды в жидком виде.

В ходе исследования ученые смоделировали развитие атмосферы планет с учетом влияния излучения звезды. Стоит отметить, что звезда, вокруг вращаются планеты, это красный карлик, который отличается от Солнца, а значит, и на состав атмосферы небесных тел влияет иначе.

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Исследователи установили, что TRAPPIST-1b, ближайшая к звезде планета, слишком горяча даже для облаков серной кислоты, вроде тех, что наблюдаются на Венере. Планеты c и d получают немного больше энергии от своей звезды, чем Венера, и, вероятно, похожи на нее — горячий мир с плотной, непригодной для жизни атмосферой.

22 февраля прошлого года на пресс-конференции NASA рассказало об обнаружении семи землеподобных планет у звезды TRAPPIST-1 - красного карлика в созвездии Водолея, который располагается на расстоянии 40 световых лет от Земли. Три из семи обнаруженных планет вращаются в обитаемой зоне звезды, то есть на них может существовать жизнь.

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НАСА, TRAPPIST-1e, Университет Джорджа Вашингтона, TRAPPIST-1b, Планеты TRAPPIST-1e.
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