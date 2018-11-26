Археологи обнаружили загадочную гробницу в Египте

Новости науки: Археологи также обнаружили погребальные фигурки "ушебти".

В районе города Луксор на юге Египта археологи обнаружили гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292-1186 годы до нашей эры). Об этом сказал министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

В гробнице, которая принадлежала, скорее всего, служителю храма бога Амона, ученые нашли саркофаг с мумией, а также множество различных предметов, включая погребальные фигурки "ушебти" и погребальную маску. Стены гробницы украшены цветными росписями.

Кроме того, археологи нашли рядом еще одну гробницу с двумя саркофагами и мумиями. Это захоронение соответствует уже времени правления XXV династии фараонов.