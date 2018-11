Ученые нашли озон на Венере

Новости науки: Международная группа обнаружила признаки наличия озонового слоя над полярными областями Венеры.

Международная группа астрономов обнаружила озоновые слои над полярными регионами Венеры. Открытие исследователи сделали во время анализа архивных документов миссии "Венера-Экспресс", оно подтверждает модели циркуляции атмосферы планеты, но вносит коррективы в существующие критерии обитаемости экзопланет.

Впервые признаки наличия озонового слоя на Венере были замечены в 2011 году, но случаи его регистрации были непродолжительными, а сам слой был очень тонким и располагался на большой высоте. В ходе нового исследования ученые повторно проанализировали данные инструмента SPICAV (SPectroscopy for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Venus), состоявшего из инфракрасного и ультрафиолетового спектрометров, установленных на борту межпланетной миссии "Венера-Экспресс", собранные в период с 2006 по 2014 года. Им удалось обнаружить постоянные, достаточно плотные озоновые слои, расположенные над полярными областями Венеры выше широт 50°, на высоте около 70 километров от поверхности планеты, в верхнем слое облаков, где давление аналогично озоновым слоям в атмосферах Марса и Земли.

По мнению исследователей, объемная доля озона на Венере составила 10-20 частиц на миллиард (0,1-0,5 единиц Добсона). Для сравнения, концентрация озона в атмосфере Земли в 1000 раз больше. Исследователи подчеркивают, что обнаружение озона в атмосфере Венеры указывает на ошибочность предположения о том, что наличие озона в атмосфере экзопланеты свидетельствует о ее обитаемости. Кроме факта наличия озона необходима также его достаточная концентрация (не менее 100 единиц Добсона). В Солнечной системе такому критерию отвечает только Земля.