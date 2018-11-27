Ученые нашли озон на Венере

Международная группа астрономов обнаружила озоновые слои над полярными регионами Венеры. Открытие исследователи сделали во время анализа архивных документов миссии "Венера-Экспресс", оно подтверждает модели циркуляции атмосферы планеты, но вносит коррективы в существующие критерии обитаемости экзопланет.
Впервые признаки наличия озонового слоя на Венере были замечены в 2011 году, но случаи его регистрации были непродолжительными, а сам слой был очень тонким и располагался на большой высоте. В ходе нового исследования ученые повторно проанализировали данные инструмента SPICAV (SPectroscopy for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Venus), состоявшего из инфракрасного и ультрафиолетового спектрометров, установленных на борту межпланетной миссии "Венера-Экспресс", собранные в период с 2006 по 2014 года. Им удалось обнаружить постоянные, достаточно плотные озоновые слои, расположенные над полярными областями Венеры выше широт 50°, на высоте около 70 километров от поверхности планеты, в верхнем слое облаков, где давление аналогично озоновым слоям в атмосферах Марса и Земли.
По мнению исследователей, объемная доля озона на Венере составила 10-20 частиц на миллиард (0,1-0,5 единиц Добсона). Для сравнения, концентрация озона в атмосфере Земли в 1000 раз больше. Исследователи подчеркивают, что обнаружение озона в атмосфере Венеры указывает на ошибочность предположения о том, что наличие озона в атмосфере экзопланеты свидетельствует о ее обитаемости. Кроме факта наличия озона необходима также его достаточная концентрация (не менее 100 единиц Добсона). В Солнечной системе такому критерию отвечает только Земля.