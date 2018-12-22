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Суббота, 22.12.2018
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Британские ученые представили новый способ борьбы с раком

Британские ученые представили новый способ борьбы с раком
16:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые Королевского колледжа Лондона представили метод лечения рака предстательной железы.

Ученые разработали новый радикальный метод лечения рака предстательной железы. В опухоль будут делать инъекции. Исследователи из Королевского колледжа Лондона начали делать инъекции в опухоль для укрепления иммунной системы, помогая ей уничтожать злокачественные клетки.

В ближайшее время специалисты планируют начать исследование с участием 20 мужчин с поздними стадиями рака простаты при поддержке Исследовательского центра рака простаты (PCRC).

Эксперты надеются, что новый метод лечения поможет уменьшить опухоли предстательной железы, а также обеспечить длительную защиту от этой болезни.

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Все по теме:

Опухоль, Ученые, Инъекции, Метод лечения, рак предстательной железы.
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