Британские ученые представили новый способ борьбы с раком

Новости науки: Ученые Королевского колледжа Лондона представили метод лечения рака предстательной железы.

Ученые разработали новый радикальный метод лечения рака предстательной железы. В опухоль будут делать инъекции. Исследователи из Королевского колледжа Лондона начали делать инъекции в опухоль для укрепления иммунной системы, помогая ей уничтожать злокачественные клетки.

В ближайшее время специалисты планируют начать исследование с участием 20 мужчин с поздними стадиями рака простаты при поддержке Исследовательского центра рака простаты (PCRC).

Эксперты надеются, что новый метод лечения поможет уменьшить опухоли предстательной железы, а также обеспечить длительную защиту от этой болезни.