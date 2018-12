Зонд NASA приближается к границе Солнечной системы

Космический зонд NASA New Horizons приближается к самому дальнему миру, когда-либо сфотографированному. Об этом сообщает NASA.

"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к самому дальнему объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем - 4 миллиарда миль от Солнца и ~ 1 миллиард миль от Плутона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это возможно старейшее космическое тело, когда-либо сфотографированное человечеством - крошечный, далекий мир под названием Ультима-Туле.

