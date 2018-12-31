Зонд NASA приближается к границе Солнечной системы

Новости науки: Исторический момент будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2018 года.

Космический зонд NASA New Horizons приближается к самому дальнему миру, когда-либо сфотографированному. Об этом сообщает NASA.

"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к самому дальнему объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем - 4 миллиарда миль от Солнца и ~ 1 миллиард миль от Плутона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это возможно старейшее космическое тело, когда-либо сфотографированное человечеством - крошечный, далекий мир под названием Ультима-Туле.

In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule, the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 30 декабря 2018 г.

Исторический момент будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2018 года, чтобы отметить полет таинственного объекта в темной и холодной области космоса, известной как пояс Койпера.

Видео будет сопровождать гитарный гимн, записанный легендарным гитаристом Queen Брайаном Мэйем, который также имеет ученую степень по астрофизике.

Ультима Туле обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble.

Пролет будет быстрым, со скоростью девять миль (14 километров) в секунду.

Семь приборов на борту будут записывать изображения с высоким разрешением и собирать данные о его размере и составе.

Ултима Туле названа в честь мифического, далекого северного острова в средневековой литературе и картографии и означает "за пределами известного мира".

«Мы наконец достигли окраин Солнечной системы, тех вещей, которые были там с самого начала и почти не изменились - мы думаем. Мы узнаем», - сказал Хэл Уивер из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.