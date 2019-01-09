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Генетики предложили вывести острые ГМ-томаты

Генетики предложили вывести острые ГМ-томаты
09:34 Сегодня Телеграф naked-science Фото: pixabay

Новости науки: Жгучий вкус перца чили создается присутствием капсацициноидов – веществ, позволяющих растению защищаться от насекомых, желающих полакомиться его листьями и плодами.

Генетики предлагают перенастроить ДНК помидоров, запустив их скрытую способность синтезировать капсаицин и производить острые на вкус плоды для кулинарии и медицины.

Для человека в определенных дозах они не так опасны, зато проявляют массу полезных и даже лечебных свойств, благодаря которым основной из этих алкалоидов, капсаицин, входит в состав фармацевтических и косметических препаратов. Однако получение капсаицина из стручкового перца (капсикума) сопряжено с выращиванием капризных, требующих серьезного ухода растений. 

Об этом Агустин Зогон (Agustin Zsögön) и его коллеги из бразильского Федерального университета Висоза пишут в статье, опубликованной в журнале Trends in Plant Science. Выведение ГМ-сортов помидоров, способных вырабатывать капсаицин, создало бы не только новый уникальный продукт для кулинарии, но и новый источник ценного вещества для пищевой, медицинской и косметологической промышленностей, – растение, выращивать которое намного проще, чем стручковый перец. 

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Авторы отмечают, что капсикум (Capsicum) и томат (Solanum lycopersicum) принадлежат к близким родам семейства пасленовые. ДНК помидора уже содержит гены, кодирующие ферменты для проведения всей цепочки реакций синтеза капсаицина – по словам ученых, их остается лишь "включить". Цепочка эта непроста, и запустить ее в действие нелегко, однако легче, нежели полностью интегрировать в геном растения извне.

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Пища, Чили, Острая пища, Перец чили.
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