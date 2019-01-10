Сигналы из другой галактики: ученые обнаружили сверхмощные радиоволны из глубин Вселенной

Новости науки: Ученые обнаружили загадочные сверхмощные сигналы из глубин космоса.

Научную статью об открытии обнародовало в среду, 9 января, издание Nature. На сегодня единственное, что известно ученым, это то, что эти радиоволны - собственно, периодические быстрые радиовспышки - образовались далеко за пределами нашей галактики Млечный путь.

Из какого уголка Вселенной поступают эти радиоимпульсы и что стало причиной их появления - загадка, признают исследователи. Что до природы импульсов астрофизики тоже пока что не пришли к согласию.

Обнаруженнные вспышки в радиоволновом диапазоне невероятно мощные. Несмотря на то, что они длятся считанные миллисекунды, во время этих вспышек излучается энергия, эквивалентная той, которую наше родное светило Солнце может произвести за 10 тысяч лет.

Сами радиоволны обнаружили прошлым летом в рамках программы CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) "До конца года мы зафиксировали 1000 вспышек", - сообщили в Университете Британской Колумбии.

Ученые фиксировали мощные радиоволновые импульсы еще с 2007 года. Но только раз было подтверждено периодичность такой вспышки. Про тот случай сообщили 2012 года астрофизики, работавшие в обсерватории в Пуэрто-Рико.