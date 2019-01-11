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Метеорологи предупреждают: на Украину идет опасные магнитные колебания

Метеорологи предупреждают: на Украину идет опасные магнитные колебания
22:03 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости науки: 16, 24 и 25 января 2019 года произойдут сильные магнитные колебания и магнитные бури, которые окажут особое влияние на здоровье и самочувствие людей.

Самый сильный метеоудар ожидает украинцев 24 января.

В это время даже у здорового человека может разболеться голова, повыситься или понизиться давление.

Иммунолог Борис Скачко советует в эти дни не нагружать себя лишней физической работой и больше отдыхать: "Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим".

Именно вода поможет избежать тромбов, а сосудам нормально перенести возможные колебания давления, утверждает иммунолог. Медики также советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Как сообщалось ранее, напряженный и суетливый декабрь порадовал метеозависимых людей достаточно спокойной геомагнитной обстановкой, позволив им заняться поиском подарков.

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Январь же в этом плане будет менее спокойным и размеренным – в первый месяц года нам придется пережить одну магнитную бурю и несколько дней крайней возбужденности геомагнитного поля.

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Магнитные бури, Метеорологи, Январь, Метеоудар.
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