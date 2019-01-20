Найдены нейроны, придающие болевым ощущениям негативный эмоциональный окрас

Новости науки: Определены нейроны, вызывающие неприятные эмоции от боли.

Исследователи провели ряд тестов на мышах и доказали наличие нейронов, которые придают болевым ощущениям негативную эмоциональную окраску.

Ученые из Стэнфордского университета (США) после ряда экспериментов показали, что в мозге мышей есть нейроны, которые вызывают неприятные эмоции в ответ на болевые раздражители. Работа опубликована в журнале Science.

По словам одного из авторов работы Грегори Шеррера (Gregory Scherrer), хотя нервы и выявляют болевые раздражители, эта информация не несет эмоционального характера, пока не достигнет мозга. Задача же исследователей состояла в том, чтобы определить нейроны, которые вызывают неприятные чувства от боли.

С помощью различных методов, среди которых — микроскопия и микроэндоскопия, ученые наблюдали за миндалевидным телом мышей во время их реакции на болевые стимулы — капли горячей воды. Они заметили группу нейронов, которые вели себя более активно в периоды болевых ощущений.

Чтобы удостовериться в роли этих нейронов, исследователи провели второй тест. Они запускали мышей с имплантированными минископами в клетку и наблюдали за их свободным передвижением. В клетке грызуны натыкались на капли горячей и холодной воды. Температура не наносила серьезных увечий, но вызывала боль. В этом эксперименте, когда животным предоставили свободу перемещения, ранее отмеченные нейроны реагировали с той же выдающейся активностью. Это послужило подтверждением выбранного направления.

Дабы убедиться, что обозначенные клетки сопутствовали именно болевым ощущениям, а не эмоциям в целом, ученые напоили мышей подслащенной водой и вновь замерили активность нейронов. В этот раз реакции не последовало. Тогда они провели последний опыт, который показал окончательную связь между выделенными нейронам и неприятными эмоциями от боли.

Авторы соорудили платформу, которая подразделялась на три отсека, но это разделение не имело визуальных маркеров. Один отсек был чрезмерно жаркий, второй — холодный, а третий имел нормальную температуру. В эксперименте участвовали две группы грызунов. Одной группе биологи блокировали работу целевых нейронов, а вторая послужила контрольной. Обе группы исследовали платформу. Мыши из контрольной сразу определили безопасную зону и находились в ней. Их сородичи с измененным миндалевидным телом продолжали одергивать лапы при соприкосновении с аномально горячими или холодными поверхностями, но передвигались по всей платформе, не выказывая предпочтения какой-либо из зон.

В дальнейшем специалисты намерены найти те же нейроны у человека. Их исследование поможет в разработке препаратов, которые будут бороться с неприятными ощущениями от хронической боли.