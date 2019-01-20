Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
&quot;Безнадежная миссия в Москву&quot;: Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
"Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп предложил демократам новую сделку
"Шатдаун": Трамп предложил демократам новую сделку
Донбасс с покером Ляльки уверенно обыграл Кременчук
Донбасс с покером Ляльки уверенно обыграл Кременчук
Красота природы, от которой замирает сердце (Фото)
Красота природы, от которой замирает сердце (Фото)

Найдены нейроны, придающие болевым ощущениям негативный эмоциональный окрас

Найдены нейроны, придающие болевым ощущениям негативный эмоциональный окрас
02:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Определены нейроны, вызывающие неприятные эмоции от боли.

Исследователи провели ряд тестов на мышах и доказали наличие нейронов, которые придают болевым ощущениям негативную эмоциональную окраску.

Ученые из Стэнфордского университета (США) после ряда экспериментов показали, что в мозге мышей есть нейроны, которые вызывают неприятные эмоции в ответ на болевые раздражители. Работа опубликована в журнале Science.

По словам одного из авторов работы Грегори Шеррера (Gregory Scherrer), хотя нервы и выявляют болевые раздражители, эта информация не несет эмоционального характера, пока не достигнет мозга. Задача же исследователей состояла в том, чтобы определить нейроны, которые вызывают неприятные чувства от боли.

С помощью различных методов, среди которых — микроскопия и микроэндоскопия, ученые наблюдали за миндалевидным телом мышей во время их реакции на болевые стимулы — капли горячей воды. Они заметили группу нейронов, которые вели себя более активно в периоды болевых ощущений.

Чтобы удостовериться в роли этих нейронов, исследователи провели второй тест. Они запускали мышей с имплантированными минископами в клетку и наблюдали за их свободным передвижением. В клетке грызуны натыкались на капли горячей и холодной воды. Температура не наносила серьезных увечий, но вызывала боль. В этом эксперименте, когда животным предоставили свободу перемещения, ранее отмеченные нейроны реагировали с той же выдающейся активностью. Это послужило подтверждением выбранного направления.

Дабы убедиться, что обозначенные клетки сопутствовали именно болевым ощущениям, а не эмоциям в целом, ученые напоили мышей подслащенной водой и вновь замерили активность нейронов. В этот раз реакции не последовало. Тогда они провели последний опыт, который показал окончательную связь между выделенными нейронам и неприятными эмоциями от боли.

Ученые определили, когда у мозга появляется способность формировать воспоминания

Авторы соорудили платформу, которая подразделялась на три отсека, но это разделение не имело визуальных маркеров. Один отсек был чрезмерно жаркий, второй — холодный, а третий имел нормальную температуру. В эксперименте участвовали две группы грызунов. Одной группе биологи блокировали работу целевых нейронов, а вторая послужила контрольной. Обе группы исследовали платформу. Мыши из контрольной сразу определили безопасную зону и находились в ней. Их сородичи с измененным миндалевидным телом продолжали одергивать лапы при соприкосновении с аномально горячими или холодными поверхностями, но передвигались по всей платформе, не выказывая предпочтения какой-либо из зон.

В дальнейшем специалисты намерены найти те же нейроны у человека. Их исследование поможет в разработке препаратов, которые будут бороться с неприятными ощущениями от хронической боли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боль, Биология, Нейроны, Негативные эмоции, Нейробиология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики объяснили, кому нельзя есть киви
02 Врачи нашли неожиданную пользу алкоголя
03 Эсминец США Donald Cook направляется в Черное море
04 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
05 Насиров получил отказ от ЦИК и не пойдет в президенты Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Почти 12 тыс. верующих приняли участие в массовых купаниях в Киевской области
Почти 12 тыс. верующих окунулись в прорубь в Киевской области
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр
Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр
Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь