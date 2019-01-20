Новые снимки от "Юноны": самые большие ураганы в Солнечной системе

Новости науки: Новые захватывающие снимки газового гиганта.

При последнем близком подлете к Юпитеру аппарат Юнона зафиксировал изображение двух больших ураганов - Большое красное пятно и Овал ВА. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства. Отмечается, что изображение составлено из трех снимков, расстояние от аппарата до планеты составляла от 38,3 тысяч километров до 55,5 тысяч километров.

На снимке видны два больших ураганы: известное Большое красное пятно и Овал ВА, который образовался из трех отдельных ураганов в 2000 году. По мнению ученых, Большое красное пятно было образовано в результате аналогичного процесса несколько веков назад. Большое Красное Пятно - это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Пятно меняется в размерах и изменяет свой цвет на протяжении нескольких веков наблюдений, начиная с 1830 года. Красноватый оттенок урагану придают вещества, которые называются хромофорами.

Юнона запечатлела Овал БА на другом снимке ранее в ходе миссии 7 февраля 2018 года. С тех пор турбулентные области вокруг и даже форма шторма значительно изменились. Овал БА в последние месяцы еще более трансформировался, меняя цвет с красноватого на более однородный белый.

Юнона сделала снимки, 21 декабря 2018 года. Ученые Джеральд Эйхштадт и Шон Доран создали изображение, улучшенного цвета, используя данные космического аппарата JunoCam.

Juno, или "Юнона" - это часть программы New Frontiers. Космическая станция названа в честь римской богини брака и рождения, сестры и супруги Юпитера. Ее запустили 5 августа 2011 года с мыса Канаверал во Флориде. 4 июля 2016 года аппарат достиг орбиты Юпитера. Он будет находиться там до 2021 года и делать новые снимки, изучать гравитационное и магнитное поля планеты и искать подтверждение гипотезе о наличии у газового гиганта твердого ядра. После этого "Юнону" уничтожат. Зонд первым в истории облетел Юпитер через полюса.