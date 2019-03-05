Роскосмос о запуске Crew Dragon: Нас вытеснили с международного рынка

Новости науки: Стало известно, сколько "Роскосмос" потеряет от ввода в эксплуатацию Crew Dragon.

Озвучена сумма финансовых потерь российского космического ведомства после ввода в эксплуатацию нового пилотируемого космического корабля от SpaceX.

Главной новостью предыдущей недели стал первый старт космического корабля Dragon V2, или Crew Dragon. Аппарат запустили при помощи ракеты-носителя Falcon 9 Block 5, после чего он успешно пристыковался к Международной космической станции. На его борту, впрочем, не было людей: их роль частично взял на себя манекен по имени Рипли, названный в честь героини научно-фантастической саги "Чужой". Кроме этого, космический аппарат доставил на станцию примерно 180 килограммов разных грузов для членов экипажа МКС.

Запуск уже успели назвать историческим: он и правда имеет колоссальное значение как для SpaceX, так и для всей американской космической индустрии. Она, напомним, осталась без пилотируемых космических кораблей еще в 2011 году, после последнего старта "Шаттла".

Однако более важное значение запуск Crew Dragon имеет для России, которая рискует раз и навсегда утратить монополию на отправку людей к МКС. Напомним, сейчас экипажи доставляются на борт станции исключительно с помощью российских "Союзов".

Эти старты были важной частью финансирования "Роскосмоса". "Мы в среднем в год запускаем шесть американцев на МКС, по 80 миллионов (долларов. —Ред.), то есть получается где-то полмиллиарда в год. Теперь эта сумма в 2019 году отработается по обычному режиму, два контракта на 2020 год. И все. Этот источник закрылся, если, конечно, все пойдет по плану", — сказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Это очень большая часть дохода российской космической индустрии. Напомним, согласно ранее представленным данным, финансирование всей Федеральной космической программы на 2016-2025 годы составит 1,4 триллиона рублей.

В целом Моисеев крайне негативно настроен относительно перспектив российского космического ведомства. "Мы не можем ничего предложить на международном рынке, нас оттуда в последние годы вытеснили полностью. Еще остался хороший контракт с OneWeb на миллиард. А так практически ничего нет", — заявил он.